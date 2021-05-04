طالبة إماراتية بين المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مسابقة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إرنست ويونغ (EY) عن وصول الطالبة الإماراتية، شما عبدلله الحوسني، إلى المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في النسخة الرابعة من مسابقة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي" التي أطلقتها الشركة. وكانت شما التي وصلت إلى المركز الثالث عالمياً في المسابقة، قد مثلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام متنافسات من 22 دولة أخرى.

وتنافست شما، وهي طالبة محاسبة في جامعة زايد مع 7 مرشحات أخريات من دولة الإمارات العربية المتحدة وصلن إلى المراحل النهائية في وقت سابق من هذا العام للحصول على فرصة تمثيل الإمارات في هذه المسابقة العالمية. وكإحدى الفائزات الثلاث الأوائل، ستحظى شما بفرصة المشاركة في برنامج تدريب مهني لمدة 12 شهراً مع عدد من أبرز القيادات النسائية في الدولة، إضافة إلى حصولها على حزمة جوائز من شركة EY. وتعتبر شما أول متسابقة تصل المراحل النهائية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحرز واحداً من المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم. وعلى إثر فوزها بالجائزة، ستنضم شما إلى فريق خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات التابع لشركة EY في أبوظبي كمتدربة.

وبهذه المناسبة، قال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "يمثل تطوير الكفاءات والكوادر النسائية أولوية قصوى لدى فريق خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في EY في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، تتيح لنا مسابقة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي" الوصول إلى الطالبات اللواتي يبحثن عن فرص وظيفية في قطاع خدمات استشارات الصفقات والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات في بلادهن، في القطاعين العام والخاص على حد سواء".

وقد شهدت نسخة هذا العام من المسابقة رقماً قياسياً في عدد المتقدمات والمشاركات المؤهلات الذي وصل إلى 3,426 و 289 سيدة على التوالي عبر مكاتبEY في 23 دولة حول العالم.

من جهتها، قالت شما عبدلله الحوسني، الفائزة بمسابقة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي 2021" عن دولة الإمارات والفائزة بالمركز الثالث عالمياً: "إنه لشرف كبير لي أن أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي 2021" العالمية التي أطلقتها شركة EY والعمل مع مجموعة واسعة ومتنوعة من السيدات الموهوبات والمتميزات. لقد علمتني رحلتي مع المسابقة أن أفضل وسيلة للعمل بشكل مبتكر وإحداث أثر إيجابي هي عدم الخوف من استكشاف الأفكار الجديدة واقتحام المهام الصعبة والتعامل مع النتائج المترتبة على ذلك مهما كانت. وقد تعلمت أن هذه المهارات مهمة بشكل خاص في قطاع استشارات الصفقات والاستراتيجيات، والذي يتطلب التحلي بالكثير من المهارات المبتكرة لحل المشكلات والعمل بروح الفريق. وأنا أتطلع قدماً لصقل مهاراتي في مجال التمويل والابتكار خلال البرنامج التدريبي مع EY".

وكانت الطالبة كيت غاتفيلد – جيفريز من نيوزيلاندا قد فازت بالمركز الأول عالمياً في مسابقة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي 2021"، في حين فازت كلاريس غان من سنغافورة بالمركز الثاني عالمياً. في حين ضمت قائمة الفائزات في الدورات السابقة مشاركات من ألمانيا والنرويج وسنغافورة.

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