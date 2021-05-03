«الأوراق المالية»: 40 ألف درهم غرامات على 3 شركات مخالفة

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات مالية بقيمة 40 ألف درهم على ثلاث شركات، إحداها مدرجة في سوق المال، واثنتان مرخصتان من قبلها، ونشرت الهيئة إفصاحاً أوضحت فيه أنها فرضت غرامة 10 آلاف درهم على شركة «الخزنة للتأمين»، لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020، خلال المدة القانونية للإفصاح بالطريقة العادية، وكذلك باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL)، الأمر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة (36/‏‏‏7/‏‏‏ب) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000.

وأضافت أنها خالفت أيضاً شركة «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» بقيمة 10 آلاف درهم أيضاً، نتيجة عدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث عن العام 2020، باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني خلال المدة القانونية للإفصاح.

وتابعت في إفصاحها أنها فرضت غرامة بقيمة 20 ألف درهم على شركة «أكوما ذ.م.م» المرخصة من قبلها، نتيجة استمرار قيام موظفين غير معتمدين لدى الهيئة بأعمال التحليل المالي، الأمر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة (12/‏‏‏أ) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/‏‏‏ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.

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