تسجيل 1730 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال أبريل

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 1730 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، خلال أبريل الماضي، ليستمر الأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت «الاقتصاد» في تقرير لها، أمس، أن العلامات التجارية المسجلة في أبريل 2021، شهدت تنوعاً كبيراً، حيث شملت قطاعات ومجالات مختلفة بعضها سلعيّ وبعضها خدميّ، كما شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى.

وأضافت أن العلامات المسجلة تعمل في عدد من القطاعات والمجالات الرئيسة، منها المواد الغذائية والتعبئة والتغليف، والأدوية والقطاع الصحي، والتجارة ومعدات المياه، والخدمات المالية وخدمات المعلومات، والتكنولوجيا والصناعة والمصارف والإلكترونيات، فضلاً عن خدمات المنشآت والعقارات والمقاولات ومواد البناء، والتجارة والسيارات والمطاعم والفنادق وإدارتها، إضافة إلى السيارات والمنسوجات والملابس والأزياء والذهب والمجوهرات والملاحة البحرية والشحن والعطور، والألعاب وتكرير الزيوت والمعدات الميكانيكية.

وأكدت الوزارة أن هذا النشاط الكبير في العلامات التجارية، يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لكبرى الشركات العربية والعالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، لتقوم بالتصنيع والتصدير لمختلف الدول.

وأشارت إلى أن حزمة المحفزات، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية، أسهمت في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية في الإمارات والقطاعات الأخرى، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.

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