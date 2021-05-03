«دبي للسلع المتعددة» يجذب 216 شركة جديدة في شهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد مركز دبي للسلع المتعددة تسجيل 216 شركة جديدة، خلال أبريل الماضي، محققاً أعلى رقم منذ سبع سنوات، كما حقق في الربع الأول من العام الجاري أفضل أداء له منذ سبعة أعوام أيضاً.

وأفاد المركز، في بيان، بأن هذا الإنجاز الاستثنائي يأتي بعد انضمام 205 شركات إليه خلال سبتمبر 2020، مؤكداً أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي، فإن «دبي للسلع المتعددة» استمر في جذب مجموعة واسعة من رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، إلى دبي للاستفادة من مرافق عالمية المستوى وخدمات دعم الأعمال، التي تبرز القيمة المضافة للشركات العضو.

وأشار إلى أن أساس هذا النمو القوي يتمثل في الزخم الناتج عن المبادرات الجديدة، مثل مركز الكاكاو المنتظر التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بجانب مركز الأصول المشفّرة، الذي يعمل على توسيع منظومة التجارة لدى مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «لقد أدى الوباء العالمي إلى قيام الشركات في جميع أنحاء العالم بإعادة تقييم مكانتها ووضعها، لضمان وصولها إلى المستويات الصحيحة من الدعم والمرافق الرائدة والخدمات من الدرجة الأولى».

وأضاف: «يواصل مجتمعنا، الذي يضم أكثر من 18 ألف شركة، نموه بمعدلات قياسية لأننا ندعم الشركات العضو لدينا، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال»، مشيراً إلى أن شهر أبريل يظهر بالفعل مرونة اقتصاد دبي، والالتزام الذي يحمله مركز دبي للسلع المتعددة تجاه الشركات الأعضاء فيه.

يشار إلى أنه تم اختيار مركز دبي للسلع المتعددة، خلال أكتوبر الماضي، كأفضل منطقة حرة في العالم من قبل مجلة «إف دي آي»، الصادرة عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

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