608 ملايين درهم صافي أرباح "أبوظبي الإسلامي" خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا صافي أرباح بلغ 608 ملايين درهم بزيادة نسبتها 125% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع قدره 26% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020.

وارتفعت إيرادات المصرف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 بنسبة 3.3% لتبلغ 1.336 مليار درهم، مقارنة مع 1.292 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد شهد المصرف نمواً في الايرادات من غير التمويل بنسبة 30%، مما عوّض التأثير الناجم عن انخفاض معدلات الأرباح.

وتراجعت النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية على تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء، إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية.

وحافظ المصرف على قوة ميزانيته العمومية مع تنمية قاعدة الأصول بنسبة 6.5%، حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو تمويل العملاء بنسبة 5% قياساً بالربع الأول من عام 2020.

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