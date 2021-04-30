شراكة بين "مالية رأس الخيمة" و"رينبروك" الأوروبية لدعم التحول الرقمي للمشتريات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

وقع اختيار دائرة المالية برأس الخيمة على منتج (MeRLIN) لرقمنة أنظمة مشترياتها العامة من أجل تحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في مختلف العمليات. وينسجم هذا التعاون مع المساعي القائمة لقيادة دولة الإمارات في سبيل زيادة الفاعلية في شتى مجالات القطاعين العام والخاص بواسطة الحلول الرقمية.

وقام رئيس مجلس إدارة "رينبروك" الشرق الأوسط، محمد حسن النومان، ومدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، يوسف علي محمد، بتوقيع اتفاقية ميثاق المشروع بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وتسبّبت الرقمنة، والتحول الذي طرأ على خيارات المستهلكين أثناء الجائحة، بتغير ملحوظ في عمل القطاع بمختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويبدو أن هذا التوجه سيتنامى في المستقبل. وفق مؤسسة البيانات الدولية، ومن المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن تنفق 20 مليار دولار على مبادرات التحول الرقمي في هذا العام وما يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2022.



وبموجب ميثاق المشروع، ستقوم دائرة المالية رأس الخيمة باستخدام منتج (MeRLIN)، حل الشراء المباشر الاستراتيجي الذي يتيح أتمتة متكاملة وسلسة لعمليات المشتريات. بينما سيساعد (MeRLIN) الدائرة في تخطيط وإدارة علاقات الموردين وتقديم الدعم المتعلق بالتحليلات المتقدمة خلال رحلة تحولها الرقمي، كما سيتيح (MeRLIN) للدائرة تحقيق أهدافها التنموية الوطنية والمتمثلة في تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة وتطوير رأس المال البشري وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.



وقال محمد حسن النومان: "يسعدنا أن نتشارك مع دائرة المالية رأس الخيمة في جهودها المرتبطة بالتحول الرقمي والتي تعزز فاعلية الأنظمة والعمليات بحيث تضمن تلبية توقعات العملاء في نهاية المطاف".

وأضاف "يتمتع منتج (MeRLIN) من رينبروك بموقع ريادي في تمكين الهيئات من تحسين أنشطة الأعمال والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية من خلال زيادة إنتاجية الموظفين وتقليل التكاليف التشغيلية. وتكمن خبرة فريقنا في إيجاد منتجات مبتكرة تساعد شركاءنا على تخطي ما يواجهونه من تحديات معقدة في مزاولة الأعمال".



وأضاف: "إن تنفيذ MeRLIN سيساعد دائرة المالية في رأس الخيمة على تعزيز مرونة فرق عملها والبقاء في الطليعة ضمن بيئة الأعمال الحالية ذات التنافسية العالية. إن خارطة الطريق الرقمية للأتمتة المتكاملة لعمليات التعهيد والمشتريات ستساهم في تحسين قدرة الدائرة بشكل كبير على الوصول إلى المزودين الصغار والعملاء المحتملين".

وسيتعاون فريق "رينبروك" مع مسؤولي دائرة المالية ومسؤولي هيئة الحكومة الإلكترونية لضمان أن تلبي حلول الشركة متطلبات الأمن والتكامل الصارمة لدى الهيئة.



من جانبه، قال سعادة يوسف علي محمد: "في إطار جهودنا الرامية إلى تحسين بنيتنا التحتية الرقمية وقدراتنا في جميع العمليات، سيمكّننا هذا المشروع من إدخال أكثر الممارسات المتقدمة التي تتماشى مع أعلى المعايير في القطاع الحكومي بالدولة. إننا ملتزمون بالعمل على تعزيز عملية التخطيط المالي ووضع الميزانيات والمشتريات العامة لتحقيق ضبط وشفافية وكفاءة مالية أكبر. وتكمن رؤيتنا في تكوين منظومة تنافسية تتواكب مع التغيرات الحاصلة في قطاعنا. كما نطمح إلى الريادة في تعزيز الكفاءة في المهام المالية والمحاسبية والمشتريات العامة ضمن الدوائر الحكومية. ونسعى من خلال هذا التعاون مع "رينبروك" إلى تأسيس منظومة مشتريات عامة رقمية عالمية المستوى في إمارة رأس الخيمة".

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