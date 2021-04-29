تفعيل نظام «تحصيل» في مراكز «تسهيل» بمدينتي الشارقة وكلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عملت دائرة المالية المركزية بالشارقة على تفعيل نظام الإيصال الذكي «تحصيل» في مركز المعلومات «تسهيل» في مدينة الشارقة، وفي مركز الاتحاد لخدمات رجال الأعمال «تسهيل» بمدينة كلباء، وذلك في ظل سعي الدائرة لتطوير نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، ليخدم كل الأفراد المتعاملين مع حكومة الشارقة، من خلال الاتفاق مع مركز المعلومات «تسهيل»، لتقديم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل التي من شأنها التيسير على عملاء النظام وتمكينهم من القيام بإعادة تعبئة حساب تحصيل أو الخدمات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وقالت مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، هدى الياسي: «تحرص الدائرة على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية، من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي، وتحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات».

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