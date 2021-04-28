ورشة عمل لشركات الإرشاد السياحي الوطنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، وعبر فريق برنامج «مضياف»، ورشة عمل افتراضية لمجموعة من الشركات السياحية الوطنية، بهدف إطلاعها على آخر مستجدات قطاع السياحة، والاستعدادات للمرحلة المقبلة، لاسيما مع تنظيم «إكسبو 2020 دبي» بداية أكتوبر المقبل.

وتمت خلال ورشة العمل مناقشة ما يمثله قطاع السياحة لاقتصاد دبي، وما تتميز به الإمارة من مقومات وعناصر جذب سياحي. كما تم إطلاع المشاركين على أبرز التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها في مختلف مراحل رحلة المسافرين.

ويأتي تنظيم هذه الورش ضمن إطار حرص «دبي للسياحة» على دعم المواطنين والمواطنات الذين يعملون في هذا المجال، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً، فضلاً عن تعزيز قطاع السياحة بكوادر وطنية مؤهلة، تعد الأقدر على التعريف بالثقافة والتراث، وتقديم المعلومات والتجارب بطريقة مبتكرة وجديدة للزوّار، ونابعة من الفهم العميق للبيئة الإماراتية والعادات والتقاليد المتأصلة في الشباب المواطنين.

وأكدت «دبي للسياحة» أنها تحرص على الإسهام بشكل فعال في زيادة أعداد المواطنين العاملين بمهنة الإرشاد السياحي، إذ يعكسون الصورة المشرقة للإمارات، كما أنها تواصل دعمها للشركات الوطنية التي يديرها ويعمل بها مواطنون يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والمثابرة.

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