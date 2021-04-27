«دريك آند سكل» تفوز بعقود جديدة قيمتها 376 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» العاملة في مجال الأعمال الكهروميكانيكية والتصميم والهندسة والتطوير، عن فوزها بمجموعة من العقود التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 376 مليون درهم لمشروعات جديدة في تونس والهند وفلسطين لتعزز بذلك وضعها المالي وأدائها التشغيلي، وتوسعها الدولي.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها تقدمت أيضاً بعروض أسعار لمشروعات أخرى في الكويت تصل قيمتها إلى نحو 260 مليون درهم، وهي الآن قيد التفاوض، كما تم تقديم عروض أسعار لمشروعات أخرى في العراق تصل قيمتها إلى نحو 1.49 مليار درهم، حيث يجري التفاوض مع المقاول الرئيس.

ويأتي فوز «دريك آند سكل» بتلك المشروعات، وتوسعها في أعمالها لتشمل قطاعات معالجة مياه الصرف الصحي، وتمديد خطوط الأنابيب إلى جانب مشروعات البنية التحتية المتنوعة الأخرى بدعم من الأداء المتميز لـ«باسافانت للطاقة والبيئة» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال».

وقال رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل»، المهندس شفيق عبدالحميد: «خلال الأشهر القليلة الماضية، استطاعت الشركة توقيع عقود جديدة عدة مثل مشروعات تنقية مياه الصرف الصحي ومشروعات تمديد أنابيب الغاز والبترول، إضافة إلى حرصها على تنفيذ العديد من المشروعات الجارية في عدد من البلدان وضمان تسليم العقود الحالية وفق الجدول الزمني المحدد».

وأوضح أن «الشركة وقع عقدا في تونس مع شركة فرنسية لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب ميليان (تونس) بقيمة تبلغ 178 مليون درهم، إذ باشرت الشركة بالبدء في تنفيذ المشروع حالياً».

وأضاف عبدالحميد، أن «الشركة وقعت أيضا عقدا بقيمة 34 مليون درهم في الهند لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي»، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات لتصفية وتنقية مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية بفلسطين بقيمة 76 مليون درهم شاملة الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة والإشراف على تدريب وتأهيل الموظفين لسنة إضافية.



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