«طيران الإمارات» تبدأ «التحقق الرقمي» من سجلات «كوفيد ــ 19» للمسافرين من الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأت شركة طيران الإمارات وهيئة الصحة في دبي تطبيق التحقق الرقمي الكامل من السجلات الطبية المتعلقة باختبارات ولقاحات «كوفيد-19» للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه أصبح بإمكان المتعاملين مع «طيران الإمارات»، الذين أجروا اختبار «بي سي آر» PCR في دبي، اختيار عمل إجراءات السفر، من دون الحاجة إلى تقديم وثائق صحية ورقية خاصة بـ«كوفيد-19»، لافتاً إلى أنه سيجري التحقق رقمياً من سجلات الذين تلقوا اللقاح في أحد المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي.

إجراءات آمنة

وأكد البيان أن إجراءات التحقق الجديدة المبسطة، ستوفر الإنجاز السريع والآمن لإجراءات المتعاملين المغادرين من مطار دبي الدولي، ليتم بعدئذٍ مطابقة المعلومات مع متطلبات دخول الوجهة المقصودة.

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فإنها ستقوم بمعالجة معلومات «كوفيد-19» المتعلقة فقط بمتطلبات دخول وجهة المتعامل، إضافة إلى معالجة التصاريح اللازمة للحالات الطبية الأخرى عند الحاجة. وبمجرد اكتمال إجراءات السفر، تُحذف على الفور جميع المعلومات المتعلقة بسجلات المتعاملين الطبية من أنظمة «طيران الإمارات».

ويأتي هذا التطور بعد مرور نحو شهرين على توقيع مذكرة تفاهم بين «طيران الإمارات» وهيئة الصحة في دبي، وهو أيضاً الأول من نوعه بين ناقلة جوية وهيئة صحية حكومية.

وأكد بيان «طيران الإمارات» أن تكامل الأنظمة يجعل دبي واحدة من أوائل مدن العالم التي تطبق التحقق الرقمي الكامل من السجلات الطبية للمسافرين المتعلقة بتطعيم واختبار «كوفيد-19».

حلول رقمية

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الإمارات من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، وتدعم هذا التوجه بقوة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الحكومة.

وتابع: «يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة في قطاع الطيران، للتعاون مع هيئة الصحة بدبي في ربط الأنظمة لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال معالجة المستندات ذات الصلة بصورة فعالة وآمنة»، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة الصحة بدبي في إدارة سفر الركاب فريدة من نوعها، وخطوة أولى نحو مبادرات أخرى ستطلق في المستقبل القريب، ما يدل على نهج دبي الرائد في تقديم حلول رقمية مبتكرة عبر مختلف جوانب الخدمات.

رعاية لا ورقية

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في هيئة الصحة بدبي، أحمد النعيمي، إن الهيئة ماضية بقوة في اعتماد الرعاية الصحية اللاورقية، لتعزيز راحة المرضى، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف: «بادرنا منذ ظهور الجائحة بنشر وتعزيز استخدام الرعاية الصحية الرقمية. وقد أسهمت رؤيتنا الاستراتيجية للاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية في تمهيد الطريق اليوم لمثل هذا التكامل الرائد مع (طيران الإمارات)»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستساعد في تبسيط وتسهيل السفر، وتوفير الراحة للمسافرين، إضافة إلى ضمان التحقق من صحة جميع سجلات «كوفيد-19» الطبية اللازمة.

كفاءة وأمان

في السياق نفسه، أشارت مديرة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، كليثم علي الشامسي، إلى أن الفوائد الكبيرة لاستثمار الهيئة الاستراتيجي، وتركيزها على تكنولوجيا الرعاية الصحية، لا تقتصر على القطاع الصحي وحده، بل تشمل قطاع السفر أيضاً.

وقالت: «من شأن هذه الشراكة أن تعزز مفهوم قدرة التكنولوجيا على مساعدة شركات الطيران في تلقي نتائج اختبارات (كوفيد-19) وسجلات اللقاح للمسافرين بكفاءة وأمان. وقد عملنا منذ بداية انتشار الجائحة بلا كلل لربط جميع المختبرات التي تجري اختبار (كوفيد-19) في دبي مع (نظام إدارة الانتشار) Outbreak Management System في هيئة الصحة بدبي، وأثبت هذا الربط فعاليته في المساعدة على تطوير مثل هذا التكامل الفريد مع (طيران الإمارات)».

الوثائق الورقية

أكدت «طيران الإمارات» أن المرحلة التالية من التحقق الرقمي في الأشهر القليلة المقبلة، ستشهد دمجاً آمناً للسجلات الصحية في جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» كخيار إضافي لمزيد من تسهيل سفر الركاب.

وأوضحت أنه سيُطلب من المتعاملين الذين أجروا فحوص PCR أو التطعيم خارج دبي، تقديم الوثائق المطلوبة عند إنجاز إجراءات السفر، لافتة إلى أن بعض الدول تطلب من المسافرين حمل وثائق ورقية عند السفر، لذا، فإن عليهم التحقق من أحدث متطلبات الدخول لوجهتهم على الموقع

https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news