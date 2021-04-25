"ويز إير" تُطلق روبوت الدردشة والمساعد الافتراضي الخاص بها

أعلنت "ويز إير"، الشركة الأسرع نمواً في أوروبا، عن إطلاق روبوت الدردشة والمساعد الافتراضي الخاص بها "أميليا"، المصممة للارتقاء بمعايير تجربة العملاء التي تقدمها الشركة من خلال تسهيل حصولهم على المعلومات المتعلقة برحلاتهم وغيرها من المعلومات العامة المفيدة التي يُمكنهم الاطلاع عليها.

وستجيب المساعدة الافتراضية "أميليا" على جميع الأسئلة العامة المتعلقة بكوفيد-19، والمساعدات الخاصة، والأمتعة، وطُرق الدفع، وإتمام إجراءات السفر، والإلغاء الطوعي، والسفر مع الأطفال الرُضّع، وخدمات "ويز إير" (مثل نادي خصومات ويز، و"ويز فليكس"، و"ويز برويوريتي"، واختيار المقاعد)، وغيرها من الأسئلة حول مختلف المواضيع ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تُقدم خدمة المساعد الافتراضي خدماتها للجميع مجاناً وتُساعد العملاء على إيجاد المعلومات بسرعة وسهولة دون الحاجة للتعامل مع أيّ شخص ودون التواصل مع الوكلاء عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف، وحتى دون الحاجة إلى تصفّح الموقع الإلكتروني للشركة. كما تتوفر أيضاً خدمة الدردشة المباشرة المجانية مع العملاء في حال كانت أسئلتهم تفوق قدرة أميليا على الإجابة.

واستلهمت الشركة اسم روبوت الدردشة الجديد من أميليا إيرهارت، الرائدة في مجال الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت أول سيدة تطير بمُفردها عبر المحيط الأطلسي. ويأتي ذلك انطلاقاً من القيم الجوهرية التي تقوم عليها شركة "ويز إير" من شمولية وتنوع ورصيد واسع من فرص التطور المهني، فضلاً عن دورها كداعم رئيسي للمساواة بين الجنسين. ويعكس إطلاق اسم أميليا على روبوت الدردشة الخاص بالشركة تقدير "ويز إير" لجميع السيدات العاملات في قطاع الطيران، والتزامها بالارتقاء بمستويات المساواة بين الجنسين فيه. كما تؤمن الشركة بضرورة رسم ملامح مستقبل يحصل فيه كُلّ فرد على الفرصة المناسبة لتحقيق كامل إمكاناته. وتعمل جاهدةً لتطوير خدماتنا لتعزيز تجربة العملاء وتمكين العاملين لديها ودعم المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.

وفي ضوء التزام "ويز إير" الكامل بتطوير تجربة دردشة أفضل، تطلب الشركة من العملاء أن يقوموا باستخدام روبوت الدردشة الجديد لمساعدته على التعلم والتحسن بالاعتماد على متطلبات العملاء وانطباعاتهم عنه. وتتوفر خدمة روبوت الدردشة حالياً باللغة الإنجليزية لمجموعة مُحددة من المواضيع، علماً أنه سيتم إدراج مواضيع إضافية في مراحل لاحقة لخدمة شريحة أكبر من العملاء من زوار الموقع الإلكتروني: wizzair.com. وإلى جانب روبوت الدردشة الجديد، سيكون موظفو الشركة المختصون بخدمات الدردشة المباشرة جاهزين لتقديم الدعم للعملاء حول جميع الأسئلة التي تتعلق برحلات "ويز إير" وخدماتها، ما دامت المسألة لا تتطلب إجراء أيّة تغييرات في الحجوزات، الأمر الذي قد يتطلب دفعات مالية إضافية. وأمّا بالنسبة للطلبات التي تنطوي على الدفعات المالية، تُوفر "ويز إير" عدداً من خيارات الخدمة الذاتية التي يُمكن الاستفادة منها مباشرة من حساب "ويز الشخصي" ومركز اتصالات دعم العملاء.

وبهذا الصدد، قالت جوجا بوز، الرئيسة التنفيذية لشؤون خدمة العملاء والتسويق لدى "ويز إير": "يسرنا إطلاق خدمة مساعدتنا الافتراضية التي ستُسهم بلا شك في إعادة رسم معالم حلول تجربة العملاء لدى شركة "ويز إير"، إلى جانب خدمات العملاء الأخرى التي توفرها الشركة حيث يُعد اعتماد الحلول المؤتمتة والرقمية في عملياتنا عاملاً رئيسياً لدعم جهودنا الرامية لتعزيز مستويات رضا العملاء. وتلتزم شركتنا بتطوير إمكانات مساعدتنا الافتراضية ودعم المسافرين من خلال طيف دائم التطور من خيارات الخدمة الذاتية الكفيلة بمنحهم القدرة على إدارة تفاصيل رحلتهم بالكامل"