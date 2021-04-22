«دبي الدولي» أكبر مطار في العالم خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال عام 2020، وذلك للعام السابع على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، الذي يرصد أداء قطاع النقل الجوي في العالم.

وأظهرت بيانات للمجلس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي الدولي تعامل مع نحو 25.9 مليون مسافر دولي في العام الماضي، بينما بلغ حجم الشحن الجوي السنوي في عام 2020 مليوناً و932 ألفاً و22 طناً.

الترتيب

وبحسب البيانات، حل مطار أمستردام في المركز الثاني بنحو 20.8 مليون مسافر، وبفارق وصل إلى أكثر من خمسة ملايين مسافر، مقارنة بمطار دبي الدولي، الذي جاء في الصدارة، فيما تراجع مطار «لندن هيثرو» إلى المركز الثالث مسجلاً 20.6 ملايين مسافر، بينما حلّ مطار باريس في المركز الرابع بنحو 19 مليون مسافر دولي، في حين جاء مطار فرانكفورت في المركز الخامس بنحو 16.8 ملايين مسافر.

حركة الركاب

وكشف مجلس المطارات العالمي أن حركة الركاب العالمية في أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم انخفضت بنسبة 45.7% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه بشكل عام انخفضت حركة الركاب في مطارات العالم بنسبة 64.6%، ما يدل على تأثير جائحة «كوفيد-19».

وأوضح أن تأثير الجائحة أدى إلى توقف الطيران افتراضياً في عام 2020، حيث تكشف البيانات المنشورة عن التحدي الذي لاتزال المطارات تواجهه، مؤكداً أنه لايزال من الضروري دعم صناعة الطيران من خلال الدعم المباشر لضمان قدرة الطيران على التحمّل وإعادة بناء الاتصال وتغذية الانتعاش الاقتصادي العالمي.

التعافي

وبيّن المجلس أنه مع وجود بعض العلامات الإيجابية للتعافي، لاسيما في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة، فإن التعافي العالمي المستدام لن يتحقق إلا من خلال تصعيد حملات التطعيم، والتطوير المستمر لممرات الصحة الرقمية، ودعم السياسات المنسق والمتماسك من الحكومات.

شحنات جوية

ولفت مجلس المطارات إلى أن الشحنات الجوية كانت أقل تأثراً بالجائحة، حيث انخفضت الأحجام بنسبة 8.9% فقط، إلى ما يقدر بنحو 109 ملايين طن متري في عام 2020، أي ما يعادل مستويات عام 2016 (110 ملايين طن متري).

وذكر أن مشغلي المطارات يواصلون أيضاً العمل بشكل وثيق مع شركائهم من شركات الطيران وأصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق التوازن بين واقع السوق الحالية، وكلفة توفير البنية التحتية أثناء تخطي الأزمة معاً.

• مطار دبي تعامل مع 25.9 مليون مسافر دولي العام الماضي.

• 1.9 مليون طن حجم الشحن الجوي عبر «دبي الدولي» في 2020.

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