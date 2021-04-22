%117 نمواً في المواشي المستوردة عن طريق موانئ دبي خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

وصل إجمالي المواشي المستوردة عن طريق موانئ دبي، خلال العام الماضي، إلى 504 آلاف و54 رأس ماشية، مقابل 232 ألفاً و245 في عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 117%، وذلك وفقاً لبيانات نشرها مركز دبي للإحصاء صادرة عن بلدية دبي.

وأرجعت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، النمو الكبير في إجمالي المواشي المستوردة خلال عام 2020، إلى رفع حظر الاستيراد من بعض البلدان، موضحة أن عدد الأبقار المستوردة عبر موانئ دبي، العام الماضي، بلغ 30 ألفاً و564 رأس أبقار مقابل 3067 في عام 2019 بنمو كبير وصلت نسبته إلى 896.5%.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي الأغنام المستوردة إلى 369 ألفاً و455 رأساً، العام الماضي، مقابل 161 ألفاً و224 في عام 2019، بنمو بلغت نسبته نحو 129%، فيما وصل عدد رؤوس الماعز إلى 104 آلاف و35 رأساً، مقابل 67 ألفاً و954 في عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 53%.

إلى ذلك أظهرت بيانات أخرى أن عدد المواشي المذبوحة في مقاصب دبي، خلال العام الماضي، بلغ 212 ألفاً و932 رأس ماشية، مقابل 207 آلاف و246 في عام 2019، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.7%.

ووصل عدد رؤوس الأغنام المذبوحة، خلال العام الماضي، إلى 75 ألفاً و397 رأساً، مقابل 98 ألفاً و447 في عام 2019، وبنسبة تراجع بلغت نحو 23%، فيما بلغ عدد رؤوس الماعز المذبوحة 129 ألفاً و259 رأساً في عام 2020، مقابل 101 ألف و964 في عام 2019 وبنمو بلغت نسبته نحو 26%.

ووصل عدد رؤوس الأبقار المذبوحة في مقاصب دبي، خلال العام الماضي، بما في ذلك الجواميس والعجول إلى 6772 رأس أبقار، مقابل 4948 في عام 2019، وبنمو بلغ نحو 36.8%، فيما بلغ عدد رؤوس الجمال 1504 رؤوس مقابل 1887 في عام 2019 بنسبة تراجع بلغت أكثر من 20%.

يشار إلى أن الثروة الحيوانية في إمارة دبي حققت نمواً متواصلاً خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت نسبتها نحو 15.7% في عام 2019 مقارنة بعام 2017.

• النمو الكبير في إجمالي المواشي المستوردة، يرجع إلى رفع حظر الاستيراد من بعض البلدان.

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