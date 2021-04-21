انخفاض التضخم السنوي في الدولة 2.01% خلال فبراير

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.01% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، نتيجة تراجع أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة بنسب وصلت إلى 18.6%.

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن تلك المجموعات تشكّل 65% من إنفاق المستهلكين، أبرزها مجموعة «النقل» و«السكن» و«الترويح والثقافة» و«الملابس والأحذية»، مشيراً إلى أنه في المقابل ارتفعت أسعار خمس مجموعات سلعية أخرى أبرزها مجموعة التعليم.

التغيير

وتفصيلاً، أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة، انخفض على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، بنسبة 2.01% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأشار المركز في تقرير «التضخم فبراير 2021»، الذي أصدره، أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، إلى أن الرقم القياسي العام بلغ 105.69 نقاط في فبراير 2021 مقابل 107.86 نقاط في فبراير 2020.

انخفاض

وأوضح التقرير أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة، تشكّل 65% من إجمالي إنفاق المستهلكين، وتشمل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي انخفضت أسعارها بنسبة 3.4% والتي تشكّل 34.1% من إنفاق المستهلكين، كما انخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 3.2% وتشكل 14.6% من إنفاق المستهلكين، إضافة إلى انخفاض مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 18.6%، التي تشكّل 3.2% من الإنفاق.

وانخفضت أيضاً أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.2%، التي تشكّل 5.6% من الإنفاق، فضلاً عن انخفاض أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7% وتشكّل 4% من الإنفاق، كما انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وتشكّل 3.2% من الإنفاق، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة التبغ بنسبة 0.3% التي تشكّل 0.3% من الإنفاق.

ارتفاع

وفي المقابل ارتفعت أسعار خمس مجموعات سلعية أخرى، هي: مجموعة التعليم التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1.5% ومجموعة الأغذية والمشروبات التي زادت أسعارها بنسبة 1.4%، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.1%.

التضخم الشهري

إلى ذلك، ذكر تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن معدل التضخم سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% على أساس شهري، خلال فبراير 2021، مقارنة بيناير السابق.

وبيّن التقرير أن التضخم تراجع على أساس شهري في جميع إمارات الدولة بنسب متفاوتة، حيث تراجع في أبوظبي بنسبة 0.6%، فيما تراجع في دبي بنسبة 0.4%، في حين انخفض بالشارقة بنسبة 0.1% وفي عجمان بنسبة 0.2% وفي أم القيوين بنسبة 0.09% وفي رأس الخيمة بنسبة 0.1%، وفي الفجيرة بنسبة 0.04%.

المجموعات الـ 7

- السكن والمياه والكهرباء والغاز.

- خدمات النقل.

- الترويح والثقافة.

- التجهيزات والمعدات المنزلية.

- المطاعم والفنادق.

- الملابس والأحذية.

- التبغ.

• %3.4 انخفاضاً في أسعار مجموعة «السكن»، التي تشكّل 34.1% من إنفاق المستهلكين.

• معدل التضخم سجّل انخفاضاً بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال فبراير 2021.

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