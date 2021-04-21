مربان أبوظبي يحقق رقماً قياسياً في حجم التداولات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق خام مربان رقماً قياسياً في حجم التداولات التي تمت منذ بدء التداول على عقود مربان الآجلة في 29 مارس الماضي، فبحسب أرقام "بورصة إنتركونتيننتال"، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز، بلغ حجم العقود المتداولة نحو 18848 عقدا في يوم واحد (20 أبريل 2021)، هذا ويعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل، مما يعني تداول أكثر من 18.8 مليون برميل من خام مربان، أي مايقارب سبعة أضعاف إنتاج أدنوك اليومي من النفط الخام.

وتشير الأرقام الصادرة عن "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" أنه تم تداول أكثر من 132،450 عقداً من عقود خام مربان الآجلة، أي 132 مليون برميل من خام مربان، تشمل تداول أكثر من 6560 من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، كما ارتفع عدد الشركات العالمية وشركات الطاقة التي شاركت في عمليات التداول إلى 49 شركة.

ويعكس حجم التداولات الإقبال الكبير ونجاح العقود الآجلة لخام مربان في استقطاب المتداولين والعملاء كونها تتيح لهم المزيد من الشفافية والتحوط وإدارة تقلبات السوق بشكل أفضل. ويأتي إطلاق العقود الأجلة لخام مربان ضمن النقلة النوعية الشاملة التي شهدتها شركة أدنوك في كافة مجالات وقطاعات أعمالها، بهدف التحول إلى شركة متقدمة تركز على السوق وتلبية احتياجات عملائها. ويساهم تداول العقود الآجلة لخام مربان في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها، كما يتيح وصول خام مربان لأسواق عالمية جديدة وعملاء جدد.

وقال جمال أولحاج، من بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة: "يعكس الإقبال الكبير على عقود مربان الآجلة نجاحها في استقطاب المتداولين والعملاء كونها تتيح لهم إمكانية تسعير وإدارة مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل. ونحن نرى اهتماما كبيرا من المتداولين من قطاع الطاقة والقطاع المالي لتداول هذه العقود والمساهمة في عملية تسعير خام مربان في الأسواق".

هذا ويمكن تداول عقود مربان الآجلة لمدة 24 ساعة كل يوم اثنين، ولمدة 22 ساعة في اليوم من يوم الثلاثاء لغاية يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يمكن للمتداولين الوصول المباشر إلى "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" من خلال مجموعة من السلطات القضائية المختصة للتداول، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، والولايات المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وهولندا، وفرنسا، والنرويج، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

ويشارك في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" 26 عضواً مخصصين لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة. وتجري عمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" في "بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة" إلى جانب عقود آجلة لكبرى شركات الطاقة العالمية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات وتعزيز كفاءة رأس المال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news