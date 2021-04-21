مركز دبي للسلع المتعددة يعتزم تأسيس أول منشأة تعتمد على سلاسل الكتل في الخليج

المصدر: دبي - رويترز

يعتزم مركز دبي للسلع المتعددة تأسيس أول منشأة لتنقية وتخزين المعادن النفيسة في منطقة الخليج تشغلها تقنية سلسلة الكتل.

وقال المركز في بيان إن المنشأة ستكرر وتخزن المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم، والتي سيجري ترميزها على موقع جولد إكستشينج.كوم، وهو منصة مؤمنة للتداول.

وأضاف أنه في إطار الاتفاق، استحوذت ريت ديفيلوبمنت على أرض صناعية تقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا للأعمال تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

ستؤسس منشأة تنقية وتخزين المعادن النفيسة التي تبلغ مساحتها 100 ألف قدم مكعبة سجلا لا مركزيا للمعاملات، مما يتيح تتبع كل المعادن النفيسة التي تُكرر وتباع في نهاية المطاف لأكثر من 150 دولة.

وقال مايك دي فريس رئيس العمليات في ريت ديفيلوبمنت "تساعد تقنية بلوك تشين على تتبع مختلف العمليات المُرتبطة بالمعادن الثمينة بأعلى مستويات الدقة والشفافية، بما يضمن التصدّي لأي أنشطة غير مشروعة لتجارة الذهب".

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