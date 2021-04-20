شركة تحصل على خطاب مبدئي بشأن إدراج صندوق لـ "البتكوين" في الإمارات

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة 3iQ لإدارة الأصول الرقمية اليوم أنها حصلت على خطاب "لا يوجد تعليقات جوهرية" من سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإدراجها المقترح لصندوق البيتكوين في بورصة ناسداك دبي.

ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المركزي أكد في تصريحات سابقة لـ "الإمارات اليوم"، أنه لا يقبل في الوقت الحاضر (أو يقر) الأصول المشفّرة أو الافتراضية، كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات، كما أنه لا يعترف بهذه الأصول، وسيلة للدفع، ولا يمكن استخدامها، إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ، فريدريك باي، إن هذا الصندوق تم إطلاقه من قبل في كندا ولاقى نجاحًا هائلاً محققاً ما يقرب من 1.37 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة.

وفي حال الموافقة النهائية من المتوقع أن يتم الإدراج في الربع الثاني من هذا العام على في ناسداك دبي، حيث سيكون صندوق البيتكوين أول صندوق مدرج للأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news