«الخدمات الرقمية المالية» تتعاون مع «اللولو» لتوفير حلول الدفع «اللاتلامسي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الخدمات الرقمية المالية»، وهي شراكة تجارية بين «اتصالات» وبنك دبي الإسلامي، عن تعاونها مع «مجموعة اللولو العالمية»، بهدف توفير خيارات الدفع الآمنة و«اللاتلامسية» عبر المحفظة الإلكترونية «eWallet». وجاء الإعلان عن هذه الشراكة بحضور كلاً من الرئيس التجاري لـشركة الخدمات الرقمية المالية، الدكتور تامر التوني، والمدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، أشرف علي موسليام.



وبموجب هذه الاتفاقية، يصبح بإمكان عملاء المحفظة الإلكترونية «eWallet» استخدام رصيدهم في المحفظة لإتمام عمليات الشراء لدى «لولو هايبرماركت»، و«لولو سوبرماركت»، ومتاجر لولو متعددة الأقسام في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني. ويتيح استخدام المحفظة الإلكترونية للعملاء، الاستفادة من مجموعة من المزايا تتضمن التسديد السريع لقيمة المشتريات والدفعات الآمنة و«اللاتلامسية».



وأكدت الشركة في بيان اليوم، أن المحفظة الإلكترونية تمتاز بأنها مرخّصة من قبل المصرف المركزي في الإمارات، وهي منصة عصرية وآمنة تتيح خدمات الدفع الإلكتروني بأسلوب مبسّط لسكان دولة الإمارات عبر تطبيق eWallet سهل الاستخدام الذي يمكن تحميله على الهواتف المتحركة.

كما تقدم المحفظة إمكانية إجراء الدفعات الإلكترونية دون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو خصم، حيث يحتاج العملاء فقط بطاقة هوية إماراتية سارية المدة، ورقم هاتف متحرك صادر من دولة الإمارات لكي يتمكنوا من فتح حساب جديد في محفظة eWallet.



وبمجرد فتح الحساب، يستطيع العملاء تعبئة الرصيد الخاص بهم والبدء بعمليات التحويل واستلام الدفعات عبر الهواتف المتحركة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، وتشمل الخدمات الإضافية إجراء عمليات التحويل إلى الحسابات المصرفية الخاصة أو حسابات مصرفية لطرف ثالث، وإتمام عمليات الشراء مباشرة، ودفع الفواتير، وتعبئة الرصيد للهواتف المتحركة وغيرها المزيد.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الخدمات الرقمية المالية»، أحمد العوضي: «تحرص المحفظة الإلكترونية eWallet على اتباع نهج الابتكار لتلبية التوجهات المتزايدة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستفادة من مزايا الدفع الآمن واللاتلامسي ولا سيما خلال المرحلة الراهنة. وتعكس شراكتنا مع مجموعة اللولو العالمية مدى التزامنا بتوفير حلول الدفعات الفورية الآمنة وغير النقدية، علاوةً على إثراء تجارب عملائنا وتزويدهم بأفضل مستوى من خدمة العملاء».



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