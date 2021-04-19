نصائح وإرشادات مالية قبل شراء السيارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

للحصول على أفضل صفقة لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، ينبغي النظر في اعتبارات عدة، مع موائمة الحلول التمويلية التي تناسب احتياجات كل عميل، وقدرته على السداد.

ونظراً لأن شراء سيارة يعدّ استثماراً كبيراً، طرحت شركات متخصصة في الاستشارات المالية، مثل «نيردوالت»، و«ذا بالانس»، مجموعة من النصائح والإرشادات في هذا الإطار، تمثلت في ما يلي:

تحديد المتطلبات

النظر في الميزانية الشخصية تعتبر الخطوة الأولى أثناء التخطيط لشراء سيارة، وتحديد المبلغ الذي يمكن إنفاقه، بشكل لا يعيق دفع الفواتير والمدخرات والمصروفات العادية الأخرى. وبمجرد تحديد الميزانية من المهم أن يقرر المتعامل في ما إذا كان يريد شراء سيارة جديدة أو مستعملة، ويمكنك الموازنة بين جميع المزايا والعيوب وتحديد الأولويات بناءً على المتطلبات، ومع اختيار السيارة التي تخدم متطلبات الفرد وظروف ونمط حياته، ينبغي الأخذ في الحسبان قيمة إعادة بيع السيارة، فقد يكون لبعض السيارات مزايا أكبر بفضل شعبية العلامة التجارية، وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود.

تقرير الائتمان

تحدد درجة الائتمان الخاصة بالعميل ودخله، مقدار أهليته للحصول على قرض وبأي سعر فائدة، لذلك لا ينبغي التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة دون التحقق من تقرير الائتمان أولاً، وإذا كانت هناك أي أخطاء أو معلومات غير صحيحة في التقرير فقد يتم فرض سعر فائدة مرتفع للغاية.

أما إذا كانت الدرجات ضعيفة ولا يحتاج المتعامل إلى سيارة على الفور، يمكنه الانتظار لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة لتحسين الرصيد قبل تقديم الطلب، إذ يمكن أن يساعد سداد المدفوعات في الوقت المحدد وأرصدة بطاقات الائتمان في تعزيز الائتمان للتأهل والحصول على قرض أفضل.

عروض الأسعار

بمجرد التحقق من الائتمان، حان الوقت للنظر في قروض السيارات والمقرضين، فعلى العميل مقارنة عروض الأسعار، والنظر في المصطلحات المالية المهمة التي قد تواجهه أثناء التسوق، منها معدل النسبة السنوية أي الفائدة ورسوم المقرض التي يدفعها المتعامل لاقتراض المال، إلى جانب مدة القرض (المدة الزمنية التي يتعين عليه السداد)، فضلاً عن الدفعة المقدمة (المبلغ الذي يمكن دفعه الآن مقابل سعر السيارة)، مع خفض مبلغ القرض، إلى جانب الرسوم، فعند شراء سيارة، سيتم إدراج التكاليف الإضافية في السعر الإجمالي مثل ضريبة المبيعات ورسوم التوثيق وغيرها.

خيارات التمويل

عدم النظر في خيارات التمويل قبل زيارة أحد وكلاء بيع السيارات، من أبرز الأخطاء المالية، ويمكن الاستعداد لذلك مبكراً، من خلال التحقق من أسعار الفائدة الحالية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، إضافة إلى أي عروض أخرى، مع مقارنة واختيار أفضل الأسعار المتاحة التي تناسب احتياجات وقدرات الفرد على السداد، والتفاوض على الشروط والأسعار قدر الإمكان للحصول على أفضل صفقة قبل الشراء، إذ سيساعد التفاوض على سعر السيارة على خفض قرض السيارة، ويمكن أن يوفر مبلغاً معقولاً على المدى الطويل.

الكلفة

ينبغي التركيز على السعر الإجمالي بدلاً من الدفعات الشهرية. وعدم القبول بصفقة منخفضة الكلفة مع فترة طويلة، حيث قد ينتهي الأمر بالمتعامل الأمر إلى الحصول على قرض مكلف أكثر في النهاية. ويجب التأكد من معرفة السعر الإجمالي للسيارة، بما في ذلك جميع التكاليف المخفية، مثل تكاليف البيع ورسوم التوصيل والضرائب، قد لا تذكر الوكالات في بعض الأحيان هذه الرسوم الإضافية ما لم يستفسر عنها المشتري، وهذا يعني أن عروض أسعار الفائدة على قروض السيارات يمكن أن تختلف بشكل كبير، مع وضع أقساط التأمين على السيارة في الحسبان في الكلفة الإجمالية، كما أن شراء أي إضافات دون النظر في التكاليف والمقارنة قد يزيد من الأموال التي سيدفعها المتعامل بنهاية كل شهر، بما في ذلك الضمان المدد، فالضمانات الممتدة قد تكون باهظة الثمن وتوفر الحد الأدنى من التغطية.

اختيار الوقت

يعدّ اختيار الوقت أحد أبرز العوامل التي تساعد الفرد للحصول على صفقة تناسب ميزانيته، وبالتالي فإن التخطيط لشراء سيارة ينبغي أن يبدأ قبل فترة زمنية معقولة تتيح الوقت المناسب للمتعامل، لكي يراقب الأسعار في السوق والعروض المتاحة، فأحياناً تكون بعض العروض أفضل، خصوصاً خلال مواسم المناسبات، لأنه بصرف النظر عن أفضل سعر فائدة على قرض السيارة، فقد يحصل المشتري على مزايا تتمثل في خصومات متنوّعة، ومكافآت الولاء، وإكسسوارات، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، في بعض الأحيان عندما تنخفض مبيعات السيارات، تلجأ معارض السيارات إلى طرح صفقات تراعي متطلبات المخزون لديها.

• الميزانية الشخصية تعتبر الخطوة الأولى أثناء التخطيط لشراء سيارة.

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