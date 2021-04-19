خدمات مالية.. رسائل الاحتيال على الهاتف

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

مع تزايد استخدامنا للهواتف الذكية في إدارة حساباتنا البنكية، ينبغي الحذر من عمليات الاحتيال التي قد تستهدفنا، فقبل الرد على أي رسالة نصية، يجب التمييز بين الرسائل الحقيقية ورسائل الاحتيال التي ترسل من قراصنة أو محتالين، وتبدو رسائل الاحتيال وكأنها رسائل حقيقية مرسلة من شركات موثوقة وتحوي رابطاً، ويطلب من المتعامل الضغط على الرابط لتأخذه إلى مواقع تطلب منه تسجيل البيانات أو الاتصال على رقم هاتفي، حتى إذا لم يقم الفرد بإدخال أي معلومات، يمكن أن يؤدي تحديد الرابط إلى مشكلات أخرى، مثل تثبيت برنامج التسجيل أو الفيروسات الخطيرة على الهاتف. ووفقاً لبنوك ومؤسسات مصرفية، طرحت نصائح لتفادي الاحتيال، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على تحديث الأجهزة بشكل مستمر بأحدث برامج الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، إضافة إلى الحذر من الرسائل الإلكترونية أو النصية القصيرة التي تطلب تحديث البيانات الشخصية، فضلاً عن مراقبة الحساب المصرفي باستمرار، مع ضرورة الإبلاغ فوراً في حال رصد أي أنشطة مشبوهة في تعديل البيانات، أو شيء من الإجراءات التي لم يطلبها المتعامل بنفسه.

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