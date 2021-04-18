مشروع تحت الإنجاز.. «A».. برج على ارتفاع 304 أمتار في قلب دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

بُني البرج «A» على ارتفاع 304 أمتار، وتم توصيله بالكامل ببرج «B» المجاور له عبر جسر مُعلق بطول 225 متراً.

تطلب البرج «A» خرسانة وحديد تسليح يعادلان وزن أكثر من 94 طائرة من طراز «إيرباص إيه 380». ويضم البرج سبعة أقبية تحت الأرض، و67 طابقاً فوق السطح، و17 طابقاً للمكاتب، و399 غرفة فندقية فاخرة، و94 شقة فندقية، وستة طوابق مخصصة للمقر الجديد لمؤسسة الاستثمار في دبي.

من مميزات برج «A» بشكل خاص، انه يحتوي على خمسة مصاعد ذات طابقين، إضافة إلى ثلاثة مصاعد مخصصة لخدمة الطابقين الأرضي والأول إلى الطابقين 24 و25، ومصعدين ينطلقان من القبو والطابق الأرضي وصولاً إلى الطابقين 61 و62.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news