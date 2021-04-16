مركز الابتكار بكهرباء دبي يطلق برنامج "التواصل من أجل الطاقة النظيفة"

المصدر: دبي - وام

أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية برنامج "التواصل من أجل الطاقة النظيفة" لإتاحة المجال أمام المبتكرين وأصحاب الإنجازات والأساتذة المتخصصين في الطاقة النظيفة لعرض نجاحاتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف ورفع مستوى وعي المجتمع حول أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : " يسهم مركز الابتكار في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 و يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجال الاستدامة بوصفه منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة تسهم في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة عائشة النعيمي مدير تنفيذي- مركز الابتكار في الهيئة أن البرنامج يشتمل على سلسلة من الجلسات النقاشية والمحاضرات وورش العمل التخصصية ويعد ثمرة تعاون المركز مع كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجال الابتكار وتبادل المعارف وتنظيم المعارض والفعاليات.

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