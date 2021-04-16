21.5 % نمواً في أعداد المسافرين عبر «دبي الدولي» خلال مارس

المصدر: أزاد عيشو- دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال مارس الماضي، وصل إلى مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً، مقارنة بمليون و670 ألفاً و344 مسافراً، في فبراير السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 21.5%.

ووفقاً لبيانات للهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي أعداد المسافرين في مطار دبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى خمسة ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً.

ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي الدولي، في مارس الماضي، إلى 197 ألفاً و158 طناً مقابل 159 ألفاً و654 طناً، في فبراير السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 23.5%، فيما وصل إجمالي كميات الشحن الجوي خلال الربع الأول عبر «دبي الدولي» إلى 523 ألفاً و242 طناً.

كما وصل حجم الشحن عبر مطار آل مكتوم الدولي، خلال مارس الماضي، إلى 15 ألفاً و773 طناً مقابل 13 ألفاً و176 طناً في الشهر السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 19.7%، في حين بلغ إجمالي حجم الشحن الجوي عبر مطار آل مكتوم خلال الربع الأول من العام الجاري 43 ألفاً و538 طناً.

ووصل عدد حركة الرحلات الجوية في «دبي الدولي» إلى 18 ألفاً و106 حركات في مارس الماضي، مقابل 15 ألفاً و433 حركة جوية خلال فبراير السابق، وبنسبة نمو وصلت إلى نحو 17.3%، فيما وصل إجمالي العدد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 51 ألفاً و65 حركة.

وبلغ عدد الحركات الجوية في مطار آل مكتوم الدولي 2744 حركة مقابل 2344 حركة في فبراير السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 17%، بينما بلغ إجمالي عدد الحركات في المطار خلال الربع الأول من العام الجاري 8210 حركات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news