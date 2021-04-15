الالتزام بالعمر التشغيلي للمركبات المغادرة إلى السعودية شرط لدخولها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طلبت الهيئة الاتحادية للجمارك في تعميم حصلت "الإمارات اليوم " على نسخة منه، وأرسلته للدوائر الجمركية المحلية ابلاغ كافة المراكز الجمركية التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المعايير واللوائح المحدثة التي وضعتها الهيئة العامة للجمارك السعودية ومن بينها الالتزام بشرط العمر التشغيلي للمركبات وفقا للتالي :

5 سنوات لسيارات الأجرة على أن يحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.

10 سنوات للحافلات على أن يحسب العمر التشغيلي من بداية سنة الصنع.

20 سنة للشحنات تحسب من بداية سنة الصنع أيضا.

وبحسب التعميم فإن السلطات الجمركية في المملكة العربية السعودية لن تسمح بدخول المركبات القاصدة أراضيها والخالفة للعمر التشغيلي للمركبات اعتبارا من تاريخ 4 أبريل.

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