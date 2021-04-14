«إينوك» تفتتح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة، لترفع بذلك عدد محطات الخدمة في الإمارة إلى سبع محطات، بإجمالي 152 محطة في دولة الإمارات.

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم، أن المحطتين الجديدتين تقعان في منطقتي مزيرعة والحومة، وهما من أصل 12 محطة تعتزم المجموعة استكمالها بحلول نهاية العام الجاري في الشارقة بهدف تلبية الطلب المتنامي على خدمات التزود بالوقود وخدمات المركبات في الإمارة.



وأضافت أن محطة مزيرعة، تمتد على مساحة 5447 مترا مربعا، وهي مزودة بخمس حارات للتزوّد بالوقود، فضلا عن ثماني مضخات وقود مؤتمتة، وخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون، فيما تضم محطة الحومة، خمس حارات للتزوّد بالوقود، و10 مضخات وقود مؤتمتة، وخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون.



وأشارت إلى أن المحطتين تضمان أنظمة استعادة أبخرة الوقود من المستوى الثاني لاستعادة الأبخرة الخارجة عند ضخ الوقود في خزان المحطة، وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود، كما تعمل المحطتان أيضاً بنظام مؤتمت بالكامل لتزويد الوقود ونظام مراقبة الوقود الآلي والنظام الإلكتروني للكشف عن التسرب.

وإضافة إلى ذلك، تضم المحطتان أيضاً متجر «زووم» مطوّر يقدم للمستهلكين أكثر من 7500 منتج من الأطعمة والمشروبات.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «جهودنا المستمرة لتوسعة شبكتنا من محطات الخدمة تأتي تأكيداً لحرصنا على تلبية احتياجات الطاقة في الدولة، كما أن توسّعنا المتواصل في إمارة الشارقة يمثل دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه سكان الإمارة بإتاحة الوصول بسهولة إلى خدمات التزود بالوقود، إضافة إلى خدمات السيارات والتجزئة».



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