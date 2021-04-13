متحدث رسمي: موانئ دبي هي المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة دوراليه للحاويات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



قال متحدث رسمي بإسم مجموعة موانئ دبي العالمية: "لا تزال موانئ دبي العالمية هي المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة دوراليه للحاويات. وقد تصرفت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني بالاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات في عام 2018. وصدرت ستة أحكام موضوعية لصالح موانئ دبي العالمية في محكمة لندن للتحكيم والمحكمة العليا في إنجلترا وويلز. ونسعى إلى الحصول على تعويضات عن الفترة التي استُبعدنا فيها من الامتياز، ولن نتنازل عن الضغط على الحكومة لاستعادة حقوق ومنافع موانئ دبي العالمية على النحو الذي أمرت به المحاكم".

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