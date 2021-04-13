دبي تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 24.7 مليار درهم في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت دبي تدفقاً استثنائياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، إذ استقبلت 455 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 24.7 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي نشرتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في حين أظهرت بيانات المرصد الذي يتبنى منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تتبع البيانات، أن عدد الوظائف التي استحدثتها تلك الاستثمارات الواردة يقدر بـ18 ألفاً و325 وظيفة.

حمدان بن محمد: - «محمد بن راشد وضع مساراً واضحاً لتحويل دبي إلى مدينة المستقبل الذكية والمستدامة ومركز رئيس للاقتصاد العالمي». - «استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دبي تعكس جاذبية بيئتها الاستثمارية وثقة المستثمرين بإمكاناتها الواعدة ومستقبلها».

أداء مميز

وبهذا الأداء المميز، تواصل دبي ريادتها العالمية في مصاف أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتلت في العام 2020 المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع عالمياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً لبيانات «فاينانشال تايمز» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعدّ المصدر العالمي الأبرز للبيانات في هذا المجال.

مكانة بارزة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «المكانة البارزة التي وصلت إليها دبي إقليمياً وعالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الفرص الاقتصادية المستقبلية للشركات والمشروعات الناشئة العالمية؛ هي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي بفضلها تم إرساء أسس قوية ووضع مسار واضح لتحويل دبي إلى مدينة المستقبل الذكية والمستدامة، وتأكيد موقعها كالبوابة الرائدة إلى الأسواق الناشئة بالمنطقة ومركز رئيس للاقتصاد العالمي».

فرص جديدة

وأضاف سموه: «تعكس استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي ومكانتها المتقدمة في المنطقة والعالم كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020 استمرار جاذبية بيئة الاستثمار في دبي، وثقة مجتمع المستثمرين بإمكاناتها الاقتصادية الواعدة ومستقبلها المبشر، فنجاح دبي في احتواء جائحة (كوفيد-19) وبدء مرحلة التعافي في زمن قياسي شهادة أكيدة على التزامنا بتوفير البيئة الاستثمارية الأفضل في العالم، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو يدعمها الابتكار والتكنولوجيا، وتشارك فيها المواهب الإماراتية والعالمية لتجعل من دبي المكان الأفضل للعمل والعيش والاستثمار».

أداء استثنائي

ويتجاوز إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي نفذت في دبي عام 2020، والتي بلغت 455 مشروعاً، المتوسط السنوي البالغ 441 مشروعاً على مدى السنوات الخمس الماضية، ليؤكد بذلك متانة أسس الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى جانب مرونتها الاقتصادية وتنوع القطاعات والجاهزية المستقبلية لاستقطاب الاستثمارات.

وجاء الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي عام 2020، رغم ظروف استثمارية بالغة الصعوبة حول العالم نجمت عن انتشار فيروس «كورونا» وما تسبب فيه من تداعيات اقتصادية.

تقدم

كما واصلت دبي تقدمها في مصاف أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، إذ جاءت في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالث عالمياً في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العام 2020، بحسب بيانات «fDi Markets»، بينما حققت الإمارة حصة قياسية في السوق العالمية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إذ استقطبت ما نسبته 2.1% من إجمالي تلك المشروعات خلال العام ذاته لتتجاوز بذلك حاجز 2% للمرة الأولى.

قدرة كبيرة

من جانبه، قال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقد أظهر اقتصاد دبي قدرة كبيرة على الصمود، والتنوّع، وسرعة التكيّف مع المتغيرات والمستجدات المحيطة، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة والتشريعات المواتية، وضمانات تكفل سهولة ممارسة الأعمال».

مركز محوري

وعن أبرز إنجازات دبي في تحقيق المراكز الإقليمية والعالمية المتقدمة كوجهة رائدة ومدينة عالمية للمستقبل خلال العامين 2021 و2022، أضاف القمزي أن «دبي أصبحت مركزاً محورياً مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ توفر فرص النمو والتوسع للمستثمرين في قطاعات استراتيجية ومستقبلية كالخدمات المالية والخدمات اللوجستية والضيافة والتجارة، إلى جانب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات والصناعات وخدمات المدن الذكية».

تحقيق النجاح

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «فيما يغمرنا الفخر بإنجازات دبي ووجودها في مصاف أبرز المدن العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل للعام 2021 - 2022، فإننا نستمد الأفكار أيضاً من مئات المستثمرين الذين يختارون الاستثمار في دبي لتنمية أعمالهم المستقبلية بشكل مستدام على الرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة التي شهدها العام 2020».

وأضاف: «بفضل رؤية القيادة الحكيمة وجاهزية دبي للمستقبل، تمكن المستثمرون العالميون ورواد الأعمال من تحقيق النجاح والنمو فيها على مر السنوات».

أبرز دول المصدر

إلى ذلك، تصدّرت الولايات المتحدة الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كانت مصدر 21% من رؤوس الأموال و22% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها في الترتيب كل من فرنسا (16%) واليابان (11%) والمملكة المتحدة (7%) وألمانيا (6%)، والتي شكّلت أهم الدول الأخرى التي تدفقت منها رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي عام 2020.

أهم القطاعات

وجاءت القطاعات الخمسة الأبرز من حيث استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي شكلت في مجموعها 69% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى دبي عام 2020، على النحو التالي: خدمات الإقامة والأغذية (40%)، توليد الطاقة الكهربائية (13%)، خدمات المعلومات الأخرى (8%)، الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (4%)، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة (4%).

أبرز ملامح أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال 2020

- مشروعات إعادة الاستثمار: بلغت قيمة رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروعات إعادة الاستثمار 1.6 مليار درهم عام 2020، متجاوزة بذلك حاجز المليار درهم للمرة الأولى منذ العام 2016 وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.

كما جاءت دبي في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال، وفي المركزين الرابع والـ11 عالمياً في هاتين الفئتين بحسب بيانات «fDi Markets».

- رأس المال المغامر: أسهمت المنظومة الديناميكية للابتكار وريادة الأعمال ورأس المال المغامر في دبي بتمكين الشركات الناشئة بالمدينة من استقطاب رؤوس أموال تقدر بنحو 2.36 مليار درهم من خلال 31 صفقة استثمارية في العام 2020.

وحلّت دبي في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 11 عالمياً في تقرير «الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر عالمياً عام 2020» والصادر عن fDi Intelligence.

- القطاعات الاستراتيجية: بلغت حصة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاستراتيجية ما نسبته 57% من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بدبي عام 2020، ما يرسّخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة في المدينة.

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