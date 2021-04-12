الإمارات تتصدّر الأسواق المصدرة للسيّاح إلى سيشل

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً كأكبر الأسواق المصدّرة للزوار الدوليين إلى جزر سيشل، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استقبلت سيشل 6785 زائراً من مختلف دول العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، إذ بلغ العدد حينها 89 ألف زائر.

وتصدرت الإمارات قائمة الأسواق العالمية، إذ استقبلت سيشل 1632 زائراً من السوق الإماراتية، شكلوا نحو 24% من إجمالي عدد الزوار الدوليين، فيما بلغت معدلات التدفق السياحي ذروتها في مارس الماضي مع وصول العدد إلى 1345 زائراً.

كما جاءت الإمارات أيضاً في المراكز الأولى كأكبر الأسواق خلال الفترة التي تلت فتح الحدود أمام حركة السياحة الدولية إثر جائحة «كوفيد-19»، ابتداءً من يونيو 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2021، إذ وصل عدد السياح من الإمارات إلى سيشل إلى نحو 6600 زائر.

وكانت شركة طيران الإمارات، رفعت خدماتها من دبي إلى جزيرة «ماهي»، من خمس إلى سبع رحلات في الأسبوع، اعتباراً من 28 مارس 2021 وحتى 30 أكتوبر 2021، باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER».

وبينت أن ذلك يأتي في الوقت الذي تستعد فيه سيشل لفتح حدودها أمام المسافرين، من دون اشتراط التطعيم أو متطلبات الحجر، إلا أنه لايزال يتعين على المسافرين تقديم نتيجة سلبية لاختبار «PCR»، على أن يكون الفحص أُجري في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.

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