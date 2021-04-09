«أبوظبي للتنمية» يدعم الشركات الصغيرة في كولومبيا بـ 37 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في الحفل الافتراضي الذي نظمته الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا، لتدشين برنامج دعم الشركات الكولومبية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يموله الصندوق بقيمة تبلغ نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، حيث يأتي التمويل كجزء من منحة دولة الإمارات، التي تم تخصيصها لكولومبيا بقيمة 165 مليون درهم (45 مليون دولار). وأوضح الصندوق في بيان، أمس، أن البرنامج يشمل تقديم الدعم المالي والخبرات الفنية لـ1600 شركة كولومبية من خلال بناء القدرات، وتقديم دعم التحليل المالي والاقتصادي، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تربط الموردين والمنتجين بالمستهلكين.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم تمويل ميسر لدعم استثمارات تلك الشركات ومساعدتها على تحقيق عوائد مالية كبيرة.

البرامج التنموية

وأكد نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خليفة عبدالله القبيسي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، حرص دولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، على دعم البرامج التنموية للحكومة الكولومبية، خصوصاً تلك المتعلقة بالمشروعات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية، التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن برنامج دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، الذي يوفره الصندوق لقطاع الأعمال في كولومبيا، سينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما سيسهم في تعزيز الابتكار وتنافسية الشركات وزيادة إنتاجيتها وصادراتها، ما يؤدي إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا، وتحسين المستوى المعيشي للسكان.

دور ريادي

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، خوسيه مانويل، عن شكره لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، على دورهما الريادي في دعم المشروعات التنموية في كولومبيا، مشيراً إلى أن الصندوق موّل عدداً من المشروعات ذات الأولوية للحكومة الكولومبية، من ضمنها مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يستفيد منه آلاف الأسر، ويسهم في خلق العديد من فرص العمل، ويدعم الاقتصاد، ويحسن مستوى جودة حياة السكان في كولومبيا.

وأضاف مانويل: «نتطلع لمزيد من التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية من خلال شراكتنا الاستراتيجية، والتي تسهم في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المتعلقة بتحسين الاقتصاد ودعم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة».

مساندة

ويأتي دعم البرنامج في كولومبيا في إطار حرص الصندوق على مساندة الدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة منها بتحفيز الصناعة والابتكار ودعم مشروعات البنية التحتية، وإيجاد فرص العمل للأفراد.

نشاط الصندوق في كولومبيا

بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي في كولومبيا عام 2017، حيث خصّص 165 مليون درهم لتمويل حزمة من المشروعات في كولومبيا، وذلك في إطار البرامج التنموية التي وضعتها الحكومة الكولومبية للنهوض بواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي يأتي من ضمنها بناء وتجهيز 37 مركزاً للطفولة المبكرة، التي توفر الرعاية الصحية والتعليمية لآلاف الأطفال في كولومبيا.

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