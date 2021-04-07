«جيفكو» توفر حلول تخزين السيارات في ميناء جبل علي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «جيفكو»، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد الصناعية، والرائدة في أوروبا بمجال الخدمات اللوجستية للسيارات، شراكة عبر فرعها في الإمارات، مع شركة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لتقديم حلول جديدة للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح بيان، صادر أمس، أنه من خلال هذه الشراكة سيقدم فرع «جيفكو» في دولة الإمارات حلولاً مرنة ومتكاملة لتخزين المركبات والتعامل معها في مواقف السيارات المغطاة لـ«موانئ دبي العالمية» في ميناء جبل علي، التي توفر الحماية من التغييرات الجوية مثل العواصف وتساقط البَرَد، والتعرض لأشعة الشمس والغبار.

وقال مدير العمليات في «جيفكو الشرق الأوسط»، تييري بوكويليه: «نعتبر شراكتنا مع (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، إنجازاً مهماً، حيث تتلاقى أهدافنا في العمل على تنمية صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي».

من جهته، قال مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، شهاب الجسمي: «نعول على شراكتنا مع (جيفكو) في رفع تنافسيتنا، وتعزيز قطاع تجارة السيارات إقليمياً، حيث يمثل المركز التجاري واللوجستي لـ(موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، بوابة رائدة لقطاع تجارة السيارات».

يشار إلى أن ميناء جبل علي، يعد أحد أهم المراكز التجارية واللوجستية في المنطقة لنقل البضائع المدحرجة، بقدرة مناولة سنوية تصل إلى نحو مليون مركبة، وسعة تخزين تبلغ 33 ألف مركبة.

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