«دبي المالي» يخطط لإطلاق 3 عقود أسهم مستقبلية جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، اعتزامه إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات رائدة مدرجة في السوق، هي «أرامكس»، و«العربية للطيران» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو)، وذلك ابتداء من يوم 18 أبريل 2021.

وأفاد السوق في بيان بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية، موضحاً أن آجال العقود الجديدة تمتد إلى شهر وشهرين وثلاثة أشهر على غرار العقود الافتتاحية التي تم إطلاقها في 18 أكتوبر 2020 على أسهم خمس شركات مدرجة تشمل: «إعمار العقارية»، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، «إعمار للتطوير»، «إعمار مولز».

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، إن «العقود الثلاثة تأتي ضمن خطة السوق لتوسعة نطاق عقود الأسهم المستقبلية بما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين».

وأضاف: «نحن سعداء بالاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بهذا المنتج الجديد في ظل سعيهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، إضافة إلى الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية بما يمكنهم من زيادة أحجام الصفقات ونسب العوائد، كما تحظى عقود الأسهم المستقبلية باهتمام مماثل من جانب شركات الوساطة، وذلك من ناحيتي التداول وصناعة السوق».

يشار إلى أن إجمالي قيمة التداول على عقود الأسهم المستقبلية لأسهم خمس شركات رائدة مدرجة في السوق بلغ 57 مليون درهم من خلال 184 ألفاً و345 عقداً.

وجاءت شركتا «الرمز كابيتال» و«بي إتش» مباشر للخدمات المالية في صدارة شركات الوساطة الأنشط من حيث تداول وصناعة سوق العقود المستقبلية منذ إطلاق هذا المنتج الجديد.

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