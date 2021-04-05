تنظيم الاتصالات تكشف عن مؤشرات جودة خدمات اتصالات ودو

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة عن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات لدى المرخص لهما وهما اتصالات و دو خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأظهرت المؤشرات أن نسبة قيام شبكة الهاتف المتحرك لدى اتصالات ودو بأداء جميع وظائفها داخل الشبكة الاساسية بلغت اكثر من 99.9%.

وأوضحت الهيئة أن نسبة المكالمات التي تم إنشاؤها وإنهاؤها بنجاح تخطت 98.5% مشيرة الى أن المستهدف بالنسبة لإنقطاع اتصال شبكة الجيل الثاني هو أقل من 1% وهي النسبة ذاتها فيما يتعلق بانقطاع مكالمات الهاتف المتحرك عبر شبكتي الجيل الثالث و الرابع.

وفيما يتعلق بالخدمات الصوتية المستندة إلى الشبكة الثابتة (تشمل النطاق العريض) فقد أظهرت المؤشرات التشغيلية للجودة بأن الوقت اللازم لحل الأعطال المبلغ عنها في الخدمات أقل من 24 ساعة في المتوسط وبالنسبة لعدد الأعطال المبلغ عنها لكل 1000 خط مشترك هو أقل من 80 عطل في المتوسط .

ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان المستهدف بالنسبة لطلبات المتعاملين التي يتم تسليمها خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب هو اكبر من 95% بينما بلغت النسبة عند اتصالات ودو 99%.

وأشارت الى انه فيما يخص المستهدف لدى الهيئة فيما يتعلق بمتوسط وقت الإنتظار الذي يقضيه المتعامل في الإنتظار بمجرد أن يتخذ خيار الرد الصوتي التفاعلي للتحدث الى احد الوكلاء قالت الهيئة انه يبلغ اقل من 120 ثانية في المتوسط بينما يبلغ اقل من ذلك لدى اتصالات ودو.

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