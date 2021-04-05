«فلاي دبي» تعيد «737 ماكس» إلى الخدمة اعتباراً من 8 أبريل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي»، أن طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس»، ستعود إلى خدمة الركاب اعتباراً من الثامن من أبريل الجاري، بعد أن أكملت الناقلة جميع المتطلبات المنصوص عليها في قرار السلامة الصادر عن الهيئة التنظيمية، وهي الهيئة العامة للطيران المدني، لضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها تمتلك أسطولاً يتألف من 14 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، موضحة أن أربع طائرات من طراز «ماكس 8»، وطائرة واحدة من طراز «ماكس 9» حصلت على الموافقة التنظيمية للانضمام إلى أسطولها، فيما ستعود الطائرات التسع المتبقية إلى خدمة المسافرين خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت «فلاي دبي» أن الرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها بإحدى طائرات «ماكس»، ستكون من مطار دبي الدولي إلى مطار سيالكوت الدولي، في الثامن من أبريل الجاري. كما ستعمل الطائرة إلى وجهات «فلاي دبي» الأخرى اعتباراً من هذا التاريخ، وسيُخطَر الركاب مسبقاً بالسفر، إذا كان خط سير رحلتهم يتضمن رحلة من المقرر تشغيلها بواسطة طائرة «ماكس».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «طائرة (ماكس) جزء لا يتجزأ من أسطول (فلاي دبي)، ونحن واثقون بالطائرة وقدراتها»، مشيراً إلى الجهود الكبيرة للهيئة العامة للطيران المدني في السلامة الجوية، وجهد فريق «فلاي دبي» لضمان العودة الآمنة لطائرة «ماكس».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «يسعدنا انضمام طائرات (ماكس) إلى أسطولنا»، لافتاً إلى أن الرحلة الأولى للطائرة ستكون من دبي إلى سيالكوت، وستعمل على عدد من وجهات (فلاي دبي) خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن عودة أسطول «بوينغ 737 ماكس» إلى الخدمة، يأتي بعد مراجعة شاملة استمرت 20 شهراً.

واستوفت «فلاي دبي» المتطلبات التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، والتي تضمنت تثبيت تحسينات برمجية، واستكمال تعديل فصل التوصيلات، وإجراء تدريب الطيارين، وتنفيذ أنشطة شاملة لإعادة تنشيط الطائرات.

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