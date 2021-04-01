خدمات مالية.. خدمات بنكية لأصحاب الهمم

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أكد بنك الإمارات دبي الوطني، حرصه على مواصلة تحديث وتطوير شبكة فروعه وعملياته، ضماناً لتوفير التجارب السلسة والمريحة لمتعامليه من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن نسبة تزيد على 60% من شبكة فروع البنك الموزعة على أنحاء دولة الإمارات، أصبحت صديقة لأصحاب الهمم، وتنتشر هذه الفروع البالغ عددها 43 فرعاً في الإمارات. وتم تزويد الفروع، بمنحدرات مع سياج أمان، ومجموعة منخفضة الارتفاع من أجهزة الصراف الآلي ومكاتب الصرّاف وطاولات كتابة الشيكات، وتم تركيب مؤشرات أرضية ولافتات تلامسية مكتوبة بلغة «بريل» لتسهيل التعرّف على وجهتهم داخل الفروع. وتمنح الفروع الأولوية في صفوف انتظار الدور، لأصحاب الهمم وتضم منطقة انتظار منفصلة.

وقام البنك، بتدريب 1800 موظف، على آداب التعامل مع أصحاب الهمم وفهم لغة الإشارة. ويطبق البنك أيضاً تقنية «كين ترانس» التي تعزّز تواصل أصحاب الإعاقة السمعية ومستخدمي لغة الإشارة مع موظفي البنك.

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