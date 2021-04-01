«ديوا» توقع اتفاقيتين مع «يوتيكو» لتنفيذ مشروع تحلية المياه في «مجمّع حصيان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اتفاقية «شراء المياه» لمدة 35 عاماً، واتفاقية «المساهمين» مع شركة «يوتيكو» الإماراتية، لتنفيذ مشروع تحلية المياه في «مجمّع حصيان» بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون غالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر وفق نظام المنتج المستقل للمياه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2024 بكلفة 410 ملايين دولار (1.5 مليار درهم).

ووقع الاتفاقيتين كل من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والعضو المنتدب لشركة «يوتيكو»، إيفان ريتشارد مينيزيس.

وقال الطاير إن «المشروع يدعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها سموّه، وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «يأتي هذا المشروع الحيوي ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي، لإشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة، وتحسين جودة خدمات المياه، إذ نعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، لمواكبة الطلب المتزايد، والوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي إلى 750 مليون غالون يومياً، مقارنة بـ470 مليون غالون يومياً في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أن المشروع يدعم استراتيجية الهيئة لتعزيز استخدام تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه، نظراً لأنها تحتاج إلى طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي، إذ نستهدف إنتاج 100% من المياه المحلاة، بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

وكشف الطاير أن الهيئة حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع، الذي يعدّ أول مشروع تنفذه وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وأكد أنه من خلال نموذج المنتج المستقل، فقد حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة «يوتيكو»، راشد مهران البلوشي، عن ثقته في أن «يوتيكو» ستنفذ المشروع بكفاءة عالية بما يرقى لتطلعات الهيئة وجميع المعنيين.

وقال إن مجلس إدارة «يوتيكو» وكذلك المساهمين، على يقين بأن هذا المشروع سيكون أكثر محطات تحلية المياه استدامة في دولة الإمارات وبأقل تعرفة في العالم.

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