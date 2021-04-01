4.7 مليارات درهم إيرادات «داماك العقارية» خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة داماك العقارية - دبي عن نتائجها المالية المدققة لعام 2020. وبلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 4.7 مليارات درهم إماراتي، مقارنةً مع 4.4 مليارات درهم في عام 2019، بينما وصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم، خلال العام ذاته، بعدما كانت قد بلغت 3.1 مليارات درهم خلال العام السابق.

وعلى مستوى الخسائر الصافية، سجلت الشركة خسائر بقيمة مليار و39 مليون درهم، خلال العام الماضي، بالمقارنة مع 37 مليون درهم عام 2019. واستقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعد أن كانت قد وصلت إلى 23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أن الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، التي أثرت سلباً في اقتصادات العالم، أثرت في هامش أرباح «داماك»، كما أثر الإغلاق العالمي والقيود المفروضة في السفر، جنباً إلى جنب مع تراجع السفر العالمي، سلباً في سوق العقارات في دبي.

وحتى 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الديون 3.2 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة النقد والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليارات درهم. واستقرت قيمة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020 عند 13 مليار درهم. وخلال عام 2020، قامت «داماك» بتسليم ما يقارب 3000 وحدة في مجتمع «أكويا»، ومنطقة الخليج التجاري. كما تمكنت الشركة من تسليم أكثر من 32 ألف وحدة منذ تأسيسها وحتى عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة «داماك»، حسين سجواني: «لقد كان عام 2020 مليئاً بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تأثر فيه قطاعا السفر والسياحة على وجه الخصوص نتيجة استمرار تفشي جائحة (كوفيد-19). نحن في وضع أفضل بكثير للتعافي الاقتصادي، بفضل التخطيط السليم للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات. على الرغم من ذلك، فإنني أتوقع أن الأمر سيستغرق من 12 إلى 24 شهراً، حتى يتعافى قطاع العقارات بالكامل».

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