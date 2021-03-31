«أرادَ» تبدأ تسليم 255 وحدة سكنية في «الجادة»

المصدر: الشارقة ■وام

أعلنت شركة التطوير العقاري «أرادَ» عن إكمال دفعة جديدة من وحداتها السكنية في مجمّعاتها بالجادة، مشروع الشركة العملاق، الذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديد، حيث بدأت عمليات التسليم في أول أربع مبان من شقق أريج والبالغ إجمالي عددها 255 وحدة سكنية، وذلك ضمن خطة التسليم النشطة التي وضعتها «أرادَ» لعام 2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «نستعد الآن للترحيب بباقة من المالكين الجُدد في (الجادة)، وعددهم 465 مالكاً، وذلك بعد أن انتهينا من تشييد سبعة مجمّعات شقق خلال الربع الأول من العام الجاري».

إلى ذلك، بدأ تسجيل الطلاب فعلياً في مدرسة «سابيس الدولية - الجادة» (SIS-Aljada) للعام الدراسي المقبل، وهي واحدة من ثلاث مدارس سيحتضنها المشروع، حيث سيتم افتتاحها للعام الأكاديمي 2021-2022 في سبتمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن الدفعة الجديدة من عمليات التسليم بعد الانتهاء من أبنية شقق ريحان الثلاث، وهي أول باقة من المنازل التي تم إكمالها في «الجادة» وذلك في يناير 2021.

وستواصل الشركة عمليات التسليم على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك ثلاث أبنية أخرى من شقق «أريج» ومجمّعات «مِسك» الأربعة الفاخرة، إضافة إلى الفلل والمنازل البالغ عددها 101 منزل في مجتمع «سراب».

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