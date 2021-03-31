إعادة تأهيل مباني «دبي الملاحية» بأنظمة لترشيد الطاقة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن عقد اتفاقية لتأهيل المباني في مرافق مدينة دبي الملاحية، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين في مجالات الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.

وتتضمّن الاتفاقية تطبيق حلول التكييف والإنارة الحديثة والعزل الحراري في المرافق، حيث سيتم تركيب ثلاثة أنظمة تبريد لتعزيز أداء المبردات المركزية «Adiabatic Cooling system» مع وحدة تحكم مركزية، فضلاً عن تعديل منظومة التحكم بوحدات مبادلة الهواء، من خلال تركيب صمامات ذكية، واستبدال الصمامات الثلاثية بأخرى ثنائية، كما سيتم استبدال عدد من وحدات التكييف بأخرى حديثة موفرة للطاقة، وتحسين العزل الحراري لنحو 2725 متراً مربعاً من المساحات الزجاجية.

أما بخصوص حلول الإنارة، فسيتم استبدال 1142 وحدة إنارة تقليدية بأخرى حديثة موفرة للطاقة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما مقداره 729 ألفاً و373 كيلوواط/‏‏‏‏ساعة بشكل سنوي، الذي يشكل 20% من إجمالي الاستهلاك الحالي للمرافق المستهدفة.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، محمد المعلم: «من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (الاتحاد إسكو)، نأمل أن نواصل جهودنا في كفاءة استخدام الطاقة في دولة الإمارات وفقاً لرؤية قيادتنا الحكيمة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «الاتحاد إسكو»، فيصل الرئيسي: «نفخر بتقديم خدمات الطاقة المتنوّعة لمرافق مدينة دبي الملاحية، حيث يقدم المشروع مجموعة من الحلول المتكاملة المتنوّعة والمستدامة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة».

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