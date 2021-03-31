«دبي للملاحة الجوية» تستعد لعودة الزخم المتوقع للرحلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، الجهة المنظمة لـ«معرض المطارات»، عن انطلاق فعاليات الدورة 20 للمعرض في الفترة بين 24 و26 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت أعلنت فيه مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بأنها تعمل على تعزيز كفاءة العمليات، وترقية النظم، استعداداً لعودة الزخم المتوقع لحركة الرحلات الجوية في الأشهر المقبلة.

وأفادت في بيان، أمس، بأن «معرض المطارات 2021»، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، سيشهد قدوم كبار صانعي القرار في كبرى مطارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا إلى دبي، بحثاً عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم، مع توقع عارضين ومشاركين من 50 دولة.

وكشفت أن المعرض يتضمن فعاليتين هما: «منتدى قادة المطارات العالمية»، و«منتدى مراقبة الحركة الجوية» اللذان يقامان للعام السادس والثالث على الترتيب، فيما تم إضافة مؤتمرين جديدين أيضاً إلى «منتدى قادة المطارات العالمية» هما: «مؤتمر تجربة المسافرين في المطارات»، و«مؤتمر التحول الرقمي للمطارات».

مشروعات استراتيجية

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، المشغل الوحيد لخدمات الحركة الجوية في مطار دبي الدولي، إبراهيم أهلي: «نعمل على تبني وتنفيذ مشروعات استراتيجية ومستقبلية خاصة بقطاع الطيران، من شأنها أن تعزز استمرارية التعامل مع الحركة الجوية بكفاءة حتى في خضم الأوقات الصعبة الناجمة عن جائحة (كورونا)»، مؤكداً أن المؤسسة تستخدم أرقى التقنيات لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها سلامة لشركات الطيران والمسافرين، وتعزيز سُمعة مطار دبي كأفضل مطار في العالم.

وأضاف: «نعمل على تعزيز كفاءة العمليات، ونقوم بترقية النظم من أجل سلامة وأمن حركة الطائرات، استعداداً لعودة الزخم المتوقع لحركة الرحلات الجوية في الأشهر المقبلة».

حلول ذكية

بدوره، قال مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، دانيال قريشي، إن «معرض المطارات» يمثل منصة مركزية يتم فيها عرض الابتكارات الجديدة أمام اللاعبين في قطاع الطيران، لافتاً إلى أن التغييرات الرئيسة المتوقع تنفيذها في المطارات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ستركز على التكنولوجيا، والحلول الجديدة المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات.

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