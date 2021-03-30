«الأوراق المالية» تغرّم شركة 100 ألف درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، صباح اليوم الثلاثاء "أنها قامت بفرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة بارجيل جيوجيت للخدمات المالية، بسبب استمرارها في ممارسة نشاط الوساطة في الأسواق العالمية، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة".

وبيّنت الهيئة في إفصاح لها على موقعها الإلكتروني أن ذلك الأمر شكل مخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 157 لسنة 2015 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.

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