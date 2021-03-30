تمديد إعفاء الفنادق في أبوظبي من الرسوم السياحية والبلدية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تمديد الإعفاء من الرسوم السياحية ورسوم البلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي حتى 30 من يونيو المقبل.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم تمديد إعفاء المنشآت الفندقية من الرسم السياحي ورسم البلدية، رسم البلدية للغرف.

وأكدت ضرورة أن تلتزم المنشآت الفندقية بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات و الرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

وأوضحت الدائرة أن تطبيق الإعفاء من الرسوم سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2021 و حتى 30 يونيو 2021.

وبينت الدائرة أنه في حال تحصيل أي من الرسوم المذكورة أعلاه من العملاء فيما بعد 1 يناير 2021 وحتى تاريخ هذا التعميم، وسداد المنشأة الفندقية لهذه الرسوم للدائرة، ستقوم الدائرة بإرجاعها للمنشأة بشرط عدم وجود مستحقات على المنشأة الفندقية قبل 1 يناير 2021.

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