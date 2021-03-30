دبي تبني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بكلفة 4 مليارات درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «شركة دبي القابضة» عن شراكتها مع ائتلاف يضم شركات: «دوبال القابضة» الإماراتية، و«إيتوشو» اليابانية، و«هيتاشي زوسن إنوفا»، ومقرها زيوريخ، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية، ومجموعة «تِك جروب»، ومقرها الإمارات، لإنشاء إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن كلفة المشروع تبلغ نحو أربعة مليارات درهم، فيما سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي، بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً، لافتاً إلى أن هذه الشراكة التاريخية بين القطاعين العام والخاص، تمثل أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى دولة الإمارات.

ووفقاً للبيان، فقد أعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إشارة البدء بتنفيذ المشروع الذي سيتم تطويره وفقاً للمعايير البيئية الدولية، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 1000 شاحنة محملة يومياً، علماً بأن أعمال الأساسات وتجهيز الموقع تسير بخطى سريعة، ووفق الجدول الزمني المحدد.

معالجة النفايات

وسيمتلك المشروع المُسمى «مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة ورسان، القدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها الإمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة، ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45% من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي، ما يقلل إلى حد كبير من كمية النفايات البلدية التي تذهب إلى المكبات.

وخلال ذروة العمليات، سيعمل في المشروع فريق مؤلف من 2500 عامل، ونحو 16 رافعة بُرجية، بما فيها مجموعة من أكبر الرافعات البُرجية في العالم لتركيب المعدات داخل المنشأة.

ودعماً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ستسهم المحطة أيضاً في تحقيق الخطط التي حددتها بلدية دبي بتقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقَل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة، فضلاً عن الإسهام في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة، ودعم تحقيق الأهداف المُدرجة في «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

تمويل المشروع

وبحسب البيان، سيتم تمويل المشروع بدعم من تسهيلات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار، تم إبرامها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي - جي بك»، ومؤسسات مالية أخرى تشمل: «بنك سوسيته جنرال»، «بنك كيه إف دبليو آيبيكس»، «بنك ستاندرد تشارترد»، «مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية»، «بنك ميزوهو ليميتد»، «بنك سيمنز»، «بنك كريدي أجريكول».

كما ستوفر «شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار» تغطية تأمينية لجزء من القرض المقدم من المؤسسات المالية المذكورة.

استثمار أجنبي

وقال العضو المنتدب لدى «دبي القابضة»، خالد المالك، إن هذا الاستثمار الضخم من مجموعة من الشركات التي شكلت ائتلافاً معاً إلى جانب اتفاقيتنا مع بلدية دبي، يأتي دليلاً إضافياً على الثقة الدولية بقوة ومرونة سوق الإمارات، وتميز دبي ومكانتها الريادية وقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون من مستثمرين استراتيجيين وماليين، نمضي قُدماً في تنفيذ التزامنا بدعم استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بشكل مستمر. وانطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية تتحلى بحس عالٍ من المسؤولية، فإننا نلتزم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحرص دوماً على أن كل ما نعمل هو لغدٍ أفضل».

محاور استراتيجية

من جانبه، أكد المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري، أن أعمال إنشاء «مركز دبي لمعالجة النفايات» تمضي على قدم وساق، ووفق الجدول الزمني المحدد، لافتاً إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية في هذا المشروع تتمثل في تعزيز المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من إرسال النفايات إلى المكبات، وإعادة استثمار الأراضي، وإنجاز استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف: «تعمل بلدية دبي على إنشاء بيئة جذابة للاستثمار في الكثير من مشروعتها لإعطاء دافع قوي للاقتصاد المتنوع الذي تتميز به الإمارة».

«تِك جروب»: التزام دبي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تِك جروب»، شيراز حسن: «متحمسون لدورنا في هذا المشروع لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة نظيفة، لاسيما أنه أحد أكبر المشروعات من نوعه في العالم. كما يشكل المشروع شهادة قوية على التزام دبي ببناء مستقبل أقل تلوثاً وأكثر استدامة».

«دوبال»: مشروع متفرد

قال المدير التنفيذي بالإنابة لشركة دوبال القابضة، أحمد حمد بن فهد: «من خلال هذا المشروع، تؤكد دبي مكانتها الرائدة كنموذج يحتذى في إنجاز المشروعات المتفردة، وأنا على ثقة بأنها ستقدم مصدر إلهام للمنطقة بأكملها لتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعود بالفائدة على الأجيال المقبلة».

«إيتوشو»: طاقة متجددة

قال الرئيس التنفيذي لعمليات المشروع، من قسم الشؤون البحرية والفضاء في شركة «إيتوشو»، شينيتشي أبورايا، إنه وبالاستفادة من محفظة مشروعات الشركة المشابهة للمحطة، فإن «إيتوشو» تتطلع إلى تعزيز مساهمتها في تحقيق الحد من التأثيرات الضارة على البيئة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

«هيتاشي زوسن»: سوق جديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيتاشي زوسن إنوفا»، برونو فريدريك بودوان: «يسرنا أن تختار بلدية دبي التكنولوجيا التي تتيحها شركتنا، ونرى في المشروع فرصة لدخول الشركة إلى سوق جديدة، وإضافة تجارب جديدة لفرق عملها، إذ نتطلّع للمشاركة في المزيد من المشروعات في الشرق الأوسط، وتوظيف خبراتنا في المنطقة».

«بيسكس»: ريادة دبي

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيسكس»، بيير سيرونفال، إن دبي تؤكد من خلال إنشاء محطة تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة ورسان، دورها الريادي في مجالي الاستدامة وحماية البيئة. ونشكر جميع الشركاء المساهمين بتطوير المشروع لثقتهم، ومثابرتهم، وتعاونهم الكبير.

المشروع يعالج 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً ويحوّلها إلى طاقة نظيفة.

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