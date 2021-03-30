«الإمارات دبي الوطني»: 59% نمواً في معاملات المدفوعات اللاتلامسية

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

سجّل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في معاملات استخدام المدفوعات اللاتلامسية خلال العام الماضي، حيث أصبحت تشكل 84% من معاملات الدفع الشخصية باستخدام البطاقات. وأوضح البنك في بيان، أمس، أنه سجل نمواً بنسبة 59% في معاملات المدفوعات اللاتلامسية، بما فيها المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بينما ارتفعت المدفوعات عبر المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«سامسونغ باي» و«غوغل باي»، بمعدل يزيد على الضعف، في حين سجلت المدفوعات باستخدام تقنية التمرير والدفع نمواً بنسبة النصف. ولاحظ البنك إقبالاً من عملائه على استخدام أجهزتهم الشخصية القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية، إضافة إلى أجهزة تتبع مؤشرات الجسم الصحية، وذلك للدفع لقاء مشترياتهم في نقاط البيع.

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