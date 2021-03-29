خدمات مالية.. الفرق بين الحساب الجاري و«التوفير»

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أوضحت بنوك محلية أن الحساب الجاري يعني الحساب من دون فوائد، حيث يتم فتح هذا النوع من الحسابات بالعملات الرئيسة والمتداولة في الدولة مع إمكانية إصدار دفاتر شيكات.

وأضافت أن الحساب الجاري يتميز بمرونة وسهولة عمليات الإيداع والسحب الآلي، إضافة إلى عمليات السحب على المكشوف، كما أن المتعامل يحصل على بطاقة للسحب الآلي عند فتح الحساب.

أما حساب التوفير، بيّنت البنوك أنه يختلف اعتماداً على الرصيد المتوافر، مشيرة إلى أن هناك أشكالاً متنوّعة من هذا النوع من الحسابات توفر للمتعاملين مستوى فائدة معيّن.

وأفادت بأنه يمكن فتح حساب التوفير بجميع العملات الرئيسة العالمية، لافتة إلى إمكانية حصول المتعامل على بطاقة سحب آلي عند فتح هذا النوع من الحسابات، بينما لا يتيح حساب التوفير للمتعاملين الحصول على دفاتر شيكات.

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