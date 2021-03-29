«سيدات أعمال دبي» يُعرِّف أعضاءه بأسس الـ «فرنشايز»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظّم مجلس سيدات أعمال دبي ندوة افتراضية بعنوان «رائدات الأعمال المتميزات»، وذلك في إطار حرص المجلس على تشجيع رائدات الأعمال لتأسيس مشروعات ناجحة ومستدامة، وذات أفكار مبتكرة، يمكن تنميتها لتكون صاحبة علامات امتياز تجاري «فرنشايز»، تمكنها من الانتشار على المستويين المحلي والدولي.

وأفاد المجلس في بيان أمس، بأن الندوة تناولت تعريف المشاركات بأسس الامتياز التجاري، ومدى أهميته في إدارة الأعمال، إلى جانب تشجيع وتحفيز رائدات الأعمال لدخول مجال الاستثمار من خلال قطاع «الفرنشايز»، لكونه أسرع وسيلة لنمو وانتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دوره في تخفيف نسبة كبيرة من المخاطر التي تصاحب تأسيس الشركات الناشئة.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أعضاء المجلس، وعدد من رائدات الأعمال على مستوى الدولة.

وقالت مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، نادين حلبي، إن «تنظيم الندوة جاء ليحقق مجموعة من الأهداف، أهمها تحفيز المشاركات على اعتماد ثقافة الـ(فرنشايز) كجزء من المبادئ التي تقوم عليها ريادة الأعمال النسائية».

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