العائد السنوي على توزيعات 12 شركة تأمين محلية وصل إلى 13% خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

راوح العائد السنوي على التوزيعات لأسهم 12 شركة مدرجة ضمن قطاع التأمين في الدولة بين 3.6% و13% تقريباً حتى 22 مارس الجاري؛ وفقاً لما أظهرته البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات والمنشورة على المواقع الإلكترونية لسوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.

وتعكس نسبة العوائد المسجلة من واقع سجلات هذه الشركات الربحية المجزية التي يحصل عليها المستثمرون في قطاع التأمين في دولة الإمارات، والذي يعد من القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت البيانات المالية، أن العائد على توزيعات الشركات، ومنها الشركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة)، بلغ نحو 13% خلال العام الماضي، فيما وصلت نسبة العائد على توزيعات شركة الظفرة للتأمين إلى 8.9% في الفترة ذاتها. وعلى مستوى العائد على توزيعات شركة العين الأهلية للتأمين، بلغت 7.48%، في حين وصلت لشركة الإمارات للتأمين إلى 7.15% ونحو 6.9% للشركة الوطنية للتأمينات العامة و6.8% لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بينما بلغ العائد على توزيعات شركة تكافل 3.64%.

وكان إجمالي التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات المشمولة بالرصد بلغ نحو 350 مليون درهم عن أرباحها في عام 2020.

وتأتي التوزيعات السخية التي أعلنت عنها تلك الشركات رغم حالة التباطؤ التي شهدتها جميع الأنشطة الاقتصادية في العالم نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» خلال العام الماضي.

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