الإمارات تستثمر 36.7 مليار درهم في إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعدّ الصندوق السيادي الإندونيسي.

وستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية في إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانات كبيرة للنمو، والإسهام في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعلن الشهر الماضي عن تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية، التي تم تشكيلها بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل، الذي تمت إجازته في أكتوبر 2020. ويعدّ المجلس نقطة تحوّل في حوكمة وتطوير المنظومة الاستثمارية في إندونيسيا.

يشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار المسؤولين في البلدين.

كما وقع البلدان العديد من الاتفاقات والصفقات في مختلف مجالات التعاون، حيث إنه في هذا الإطار اختتم الجانبان، أخيراً، «فعالية الأسبوع الإماراتي الإندونيسي لعام 2021»، الذي جرى خلاله توقيع اتفاقات عدة للتعاون في مجالات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات الاستراتيجية والدفاعية والطاقة والسياحة والاقتصاد الإبداعي.

وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية، فقد شهدت العلاقات بين البلدين تنامياً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 3.7 مليارات دولار (13.5 مليار درهم).

الإمارات وإندونيسيا وقعتا اتفاقات وصفقات في مختلف مجالات التعاون.

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