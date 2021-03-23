أبوظبي تعفي القادمين من السعودية و11 دولة أخرى من فترة العزل الإجباري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمس، عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيعفون من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيُطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنه يتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي، موضحة أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوّار، وليس الجنسية فقط.

وبحسب الدائرة، فإن «القائمة الخضراء» المحدثة في 22 مارس 2021 تضم: أستراليا، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، موريشيوس، نيوزيلندا، فضلاً عن هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

ودعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى زيارة الموقع www.visitabudhabi.com، لمزيد من التفاصيل عن القائمة.

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