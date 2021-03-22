"الاتحاد العقارية" تدرس مكأفاة أعضاء مجلس إدارتها بـ 10% من الأرباح

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قالت شركة الاتحاد العقارية إن مجلس إدارتها يدرس توزيع 10% من الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماضية 2020، وأنها جاري أخذ الموافقات الرسمية على هذه التوزيع بحسب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 21 مارس الجاري.

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أمس، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 3.5% عن عام 2020.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن مجلس إدارتها وافق على شرائها لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10 %من رأس المال المصدر؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضحت أن المجلس وافق كذلك على تثبيت تعيين "عبدالله عبدالرحمن حسن محمد الرستماني" مديراً عاماً للشركة.

وكما دعا مجلس الإدارة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بعد أخذ الموافقات اللازمة، وتحديد موعد لاحق.

يشار إلى أن سوق دبي المالي قد أعلن أمس، عن إيقاف التداول على أسهم الشركة لحين الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، وأنه تم إعادة السهم للتداول اليوم بعد إعلان النتائج.

إلى ذلك، أعلنت شركة «الإتحاد العقارية»، في تحليل تفصيلي للنتائج المالية، إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 1.96 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تشكل ما نسبته 45.7% من رأس المال.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليار درهم المتعلقة بالإستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017 (وهي تتغلق بتصحيح إجمالي المساحة المطابقة وانخفاض القيمة العادلة لـ محفظة العقارات).

وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض بقيمة 503 مليون درهم في السنة المالية 2017، وتراجع عام في قطاع العقارات في الدولة والتأثير المادي السلبي لوباء كوفيد-19 على الاقتصاد بشكل عام والذي انعكس على أنشطة المجموعة.

ومن جانبها أكدت الشركة تتعامل بجدية مع تلك الخسائر من خلال تدابير مختلفة والتي لخصتها في ست نقاط:

- إعادة هيكلة ديونها المستحقة

- استرداد جزء كبير من مستحقاتها غير المحصلة (لاسيما من خلال المحاكم وقضايا التحكيم)

- التخفيض المستمر للتكاليف التشغيلية

- العمل على تطوير محفظة أراضي المجموعة

- إنشاء أصول ذات تدفقات نقدية متكررة

- التركيز العالي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة، من حيث إدراج محتمل لبعض الشركات التابعة، والتركيز على الأنشطة المدرة للنقد

ونوهت الشركة إلى أن الخسائر المتراكمة تعود في الغالب إلى الإختلافات في تقييم محفظتها العقارية (التي تم تقييمها حسب السوق)، مشيرة إلى أنه يمكن تعويض هذه الخسائر في حال ارتفاع أسعار الأراضي في دبي.

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