مغردون يطلقون وسم "اصنع في الإمارات".. "طموحنا الفخر والاكتفاء بإنتاجنا المحلي"

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم #اصنع_في_الإمارات، وذلك عقب إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الصناعية للدولة Operation 300Bn التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وعبر المغردون عن مشاعر الحماس والفخر تجاه هذه الاستراتيجية، التي ستتبوأ من خلالها دولة الإمارات مواقع الريادة العالمية في مجال الصناعة.

وأكد مغردون أن الإمارات دولة لا تعرف المستحيل، وأن المستقبل فيها ليس خيالاً بل هو الحقيقة الكاملة، فقال أحدهم: "هذا وطن لا يعرف المستحيل.. المستقبل فيه ليس خيالاً بل هو الحقيقة الكاملة".

وقال مغردون إن مقومات النمو في الإمارات تتجاوز كل التحديات، وهو ما سيجعل الصناعة المحلية تزدهر في الدولة، فقالت إحدى المغردات: "الصناعة بالإمارات إلى الازدهار الحتمي.. مقومات النمو الصناعي في الإمارات تتجاوز كل التحديات".

ورأى مغردون أنه من خلال الاستراتيجية الجديدة، فإن الصناعة الإماراتية ستعيش في المرحلة المقبلة عصراً ذهبياً، ما سيجعلها تعزز حضورها عالمياً، فقال أحدهم: "الصناعات الإماراتية تعيش عصرها الذهبي.. خلال سنوات قليلة، بإذن الله، ستعزز حضورها العالمي وستتبوأ مواقع الريادة".

وقال آخر: "في السنين المقبلة، بإذن الله، سنرى تطوراً كبيراً وسريعاً ومذهلاً في دولة الإمارات.. حفظ الله الإمارات حكومةً وشعباً، وأدام الله الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان".

وأشار مغردون إلى أنه كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي للدولة فإن هذا سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، فقال أحدهم: "كلما زاد دور الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفع دخل الفرد، وتحسن مستوى معيشة السكان، وانخفضت معدلات البطالة، وتحقق الاستقرار المجتمعي".

من جانبها، كتبت الإعلامية لجين عمران في حسابها الشخصي: "(منتج وطني).. تثلج الصدر.. إن شاءالله نصل في المنطقة و خلال السنوات القريبة القادمة إلى مرحلة نكون فيها مستقلين ذاتياً في مجال الصناعة والإنتاج.. فنكتفي ونفتخر بالمنتج الوطني.. نصدر أكثر مما نستورد.. بمواصفات عالمية إلى كل العالم".

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